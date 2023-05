Basketball – Les Lions de Genève envoient Nyon en vacances Dans une salle du Rocher pleine, samedi, les Nyonnais ont perdu un troisième match de rang (64-79) et la série face aux Lions. Logique. Jérémy Santallo Nyon

Le Genevois Jeremiah Paige (à g.) tire devant le Nyonnais Devante Brooks. Pierre Maillard

Trop léger pour les Lions, le BBC Nyon n'a pas réalisé l'exploit de chiper une victoire à son voisin lémanique en quarts de finale des play-off de SB League. Sous les yeux de 700 personnes, les joueurs de Stefan Ivanovic se sont consumés à petit feu pour s'incliner 64-79 samedi, dans leur salle du Rocher. Les Genevois défieront le rival historique, Fribourg Olympic, en demi-finales.

Plan de jeu clair

Dos au mur après avoir perdu les deux premières rencontres au Pommier, les Nyonnais ont attaqué cet acte III avec un plan de jeu clair: défier la raquette adverse. Le capitaine genevois en l'absence de Bryan Colon, Slobodan Miljanic, a vite regagné le banc avec deux fautes et grâce, dans un deuxième temps, à l'apport de l'arrière Jeff Dufour, tout en agressivité avec le panier, les hommes de la Côte ont pris les commandes du début de match.

Mais ces Lions version Dragan Andrejevic ont décidément réponse à tout. Quand ce ne sont pas les éléments étrangers qui assurent le scoring, les joueurs suisses sont là pour couvrir leurs arrières. A la fin du premier quart-temps, Clayton Le Sann, Noé Anabir et Thomas Jurkovitz avaient marqué quinze des vingt-un points genevois et l'équipe du bout du lac avait déjà inversé la tendance (19-21).

Enigme insoluble

Pendant trois matches, le coach Stefan Ivanovic et ses joueurs ont tenté de résoudre cette énigme: compenser leur manque de taille et de puissance face à ces Lions musculeux. Raison pour laquelle Keith Clanton et Noé Anabir ont vu un autre défenseur débarquer, à l'entrée de la raquette, juste avant la mi-temps. Mais les deux hommes ont intelligemment décalé à longue distance Le Sann et Erik Thomas, qui ont creusé un premier écart (36-44).

Malgré le réveil de Jérémy Jaunin pour Nyon - aucun tir en première mi-temps mais 18 points au final -, celui-ci s'est accentué au retour des vestiaires, après deux nouveaux shoots primés de Miljanic et Jeremiah Paige (45-56). Face à la défense de zone genevoise, les Vaudois sont parfois revenus à moins sept au tableau d'affichage mais à chaque fois, le métronome Thomas était là pour regonfler à bloc le matelas de ses Lions, indomptables sur ces play-off.

Deux cartons

Au lendemain du succès du Vevey Riviera Basket dans la salle de la Riveraine d'Union Neuchâtel (2-1 pour le VRB dans la série), Fribourg Olympic et Spinelli Massagno ont aussi composté leur ticket pour les demi-finales en remportant leur série 3-0. Le champion fribourgeois a désossé Monthey au Reposieux (108-65) mais les Tessinois ont fait encore mieux (132-85) dans le Chaudron contre Boncourt!



Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

