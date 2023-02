Après leur défaite en SBL Cup – Les Lions de Genève doivent tout de suite rebondir Battue samedi à Montreux par Massagno, l’équipe du Pommier a besoin de réagir ce mercredi à Monthey (19 h 30) en championnat, le dernier objectif du club. Christian Maillard

Bryan Colon et les Genevois veulent vite oublier la demi-finale de la SBL Cup et s’imposer ce mercredi à Monthey. KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Il a fallu rembobiner le film, ressasser, analyser, digérer et surtout oublier: c’est loin d’être une «partie facile» pour les Lions de Genève, qui se déplacent ce mercredi à Monthey encore tout groggys, alors qu’ils étaient si proches de l’exploit et de battre Massagno, samedi à Montreux, en demi-finale de la SBL Cup. Que de regrets en effet pour une équipe déjà éliminée en quarts de finale de la Coupe de Suisse contre Fribourg et qui n’a désormais plus que le championnat pour remporter «au moins un titre» cette saison. C’était l’objectif des dirigeants au mois de septembre.