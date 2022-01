Basketball – Les Lions de Genève dévorés tout crus par Olympic Battus 64-93 par le leader du championnat samedi, les Genevois n’avaient tout simplement pas assez de griffes pour rivaliser. Gérard Bucher Genève

Décimés par les absences, les Lions de Genève ont représenté une proie relativement facile pour des Fribourgeois quasi au complet. L’affaire était déjà plus ou moins réglée après 10 minutes (13-21). D’autant plus que Natan Jurkovitz avait déjà la main (12 pts dont la moitié derrière l’arc). Meilleur marqueur de la soirée, l’ailier fribourgeois a bouclé la partie avec un joli magot de 22 pts. Toujours est-il qu’à la mi-temps, les hommes de Petar Aleksic étaient assis sur un coussin plus que confortable (44-27), qu’ils n’ont plus quitté.

Après 20 minutes, les Lions n’avaient commis que 5 fautes. C’est tout dire de l’état de leur résignation. A l’impossible… Les deux derniers quarts ne se sont pas dessinés différemment. Un véritable match amical qui a donné l’occasion à Petar Aleksic de lorgner sur l’entier de son banc.

Une saison compliquée

De son côté, Imad Fattal a avoué qu’il lui serait difficile d’engager un étranger pour 4 semaines, le temps que devrait prendre Dragan Zekovic pour se remettre de sa blessure au genou. « Cela paraît compliqué, a précisé le président des Lions. Les démarches administratives nous prendraient quelque deux semaines. »

Eliminés en Coupe de Suisse, mal partis pour éliminer Fribourg Olympic en demi-finales de la SBL Cup dans trois semaines, les Genevois n’ont plus que le championnat à se mettre sous la dent. De quoi songer à se projeter prématurément sur la prochaine saison. Ce qui n’est pourtant pas l’habitude de la maison.

Boncourt victorieux

Dans l'autre match de la journée, Boncourt a dominé Swiss Central (85-68). Les Jurassiens, emmenés par Petar Kozic et Juraj Kozic (40 points à eux deux), profitent de ce succès pour revenir à égalité de points avec leurs adversaires du jour au cinquième rang, avec 7 longueurs de retard sur le leader fribourgeois.

Afficher plus Lions de Genève – Fribourg Olympic 64-93 (27-44) (13-21 14-23 17-28 20-21) Salle du Pommier. 595 spectateurs. Arbitres : Clivaz, Stojcev, Demierre. Lions : Suggs (14 pts), Knight (16), Monteiro (8), Adams (8), T. Jurkovitz (10) ; puis Solioz (6), Lacroix (2) Olympic : Mitchell (4), Mbala (6), Jankovic (6), Cotture (11), N. Jurkovitz (22) ; puis Solca (8), Zinn (17), Miljanic (15), Memishi (4), Maquiesse (0), Crudo (0), Sangwa (0). Notes: les Lions sans Zekovic, Kuba et Milenkovic. Fribourg privé de Jordan et de Gravet.

