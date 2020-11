Les Lions de Genève victorieux du choc au sommet – Les Lions contre vents et marées Les Genevois ont dominé physiquement Fribourg Olympic pour s’offrir le scalp du champion dans un match à huis clos plutôt étrange. Mais pour le président Imad Fattal c’était important de jouer… Christian Maillard

Ive Ivanov, Donatas Sabeckis et Michel Ofik-Nzege ont pris finalement le meilleur sur Paul Gravet et Arnaud Cotture dans une salle qui raisonnait creux samedi. LAURENT GUIRAUD Les acteurs auraient certainement préféré plus de monde dans les gradins… LAURENT GUIRAUD De retour à Genève, avec les Lions, Jérémy Jaunin a apporté son énergie et mis beaucoup d’intensité sur le parquet. LAURENT GUIRAUD 1 / 5

Aucune file d’attente aux caisses ni tambour dans les gradins. Au Pommier, il n’y avait pas un bruit ce samedi pour ce choc au sommet, si ce n’est le crissement des chaussures. De retour au Grand-Saconnex après l’avoir quitté au début de la pandémie, Arnaud Cotture a trouvé ce sentiment «encore plus étrange» que d’affronter avec Fribourg Olympic ses anciens coéquipiers.

Or s’il a manqué des émotions, il y a tout de même eu une confrontation entre ces deux formations qui se connaissent par cœur. Avec au final, un succès des Genevois qui n’avaient plus battu le champion en titre depuis le 16 mars 2019. Avant que ce virus ravageur ne vienne mettre sa main aux paniers. «Je dis souvent que le pire ce n’est pas de jouer à huis clos, mais que ce championnat s’arrête, souligne Imad Fattal, le président des Lions. Alors oui, cette situation est difficile pour tout le monde. Cette salle aurait pu être pleine à craquer avec des fans qui auraient vu leurs protégés gagner. Mais on doit apprendre à vivre avec ce Covid et faire le dos rond pour tenir. On doit jouer contre vents et marées, le plus longtemps possible. Même si les matches sont de moins bonne qualité. Il y va de la survie du basket professionnel, déjà fragile en Suisse.»