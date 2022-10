Basketball – Les Lions assurent face à Starwings L’équipe des Lions de Genève a battu Starwings 65-80 dimanche après-midi à Bâle. Une victoire importante qui permet aux Genevois de se rassurer après deux défaites consécutives. Rebecca Garcia

Les Lions d’Alain Atallah ont fait le travail face à Starwings. Pierre Maillard photographie

Des débuts très approximatifs pour une fin de partie bien plus lisse: la rencontre à Bâle entre Starwings et Genève s’est soldée par la victoire des visiteurs dimanche. Les Lions de Genève ont pris du temps à asseoir leur jeu. Ni les tirs à deux points ni ceux à trois points ne passaient si bien que les hommes d’Alain Attallah n’affichaient que 25% de réussite dans l’exercice après cinq minutes de jeu. Et pour les longs ballons, la statistique n’est pas allée en s’améliorant.

Vid Milenkovic et ses coéquipiers se montraient tout aussi malheureux. Il n’en fallait pas plus pour permettre aux Genevois de prendre l’avantage au fil de la rencontre. Ils ont fait circuler la balle jusqu’à trouver les failles dans la défense bâloise. Bryan Colon (20 points), James Padgett (13), Slobodan Miljanic (13) ou encore Noé Anabir (19) ont su être efficaces à la finition. Arkel Lamar a quant à lui été précieux dans la récupération, grâce à quelques interceptions bien senties. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire avec sept points d’écart, mais rien n’était encore vraiment fait pour Genève. Il fallait plier le match, ou au moins ne rien lâcher.

Mission accomplie: les Lions n’ont ensuite jamais été véritablement inquiétés. Ils ont su rester fidèles à leur système de jeu et n’ont pas paniqué au moment où ils rataient des tirs. La partie aurait pu prendre une tout autre tournure contre une équipe prompte à punir les maladresses. Mais dimanche, les Lions ont affronté une formation qui, contrairement à eux, n’a pas su adapter son jeu au déroulé du match.







Afficher plus Sporthalle, Birsfelden.50 spectateurs. Arbitres: MM. Novakovic, Demierre, Consigli. Starwings: Williams 12, Matic 12, Dickerson 18, Milenkovic 14, Seylan 5; Davet 4, Pashkevych, Schneider, Fasnacht. Coach: Antonios Doukas Lions de Genève: Colon 20, Charfi, Lamar 10, Padgett 13, Miljanic 13; Jurkovitz 3, Anabir 19, Tchougang 2, Signoroni. Coach: Alain Attallah Notes: Andrija Matic sorti après cinq fautes (39’’38)



