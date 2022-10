Ambitions au Grand-Saconnex – Les Lionnes veulent monter et remplacer Genève Élite en LNA La formation féminine du Pommier a l’intention d’effectuer rapidement le grand saut à l’échelon supérieur. Comme le confirme la responsable d’équipe Léane Margot. Christian Maillard

Le président des Lionnes de Genève, Oggie Kapetanovic, aimerait par exemple attirer dans son club des joueuses comme Indira Vilolo Dos Santos (au centre), partie à Nyon après le retrait de Genève Élite. MAGALI GIRADIN

Rayé de la carte, Genève Élite va-t-il disparaître définitivement des parquets helvétiques? Ou, alors, rebondir avec des compétitions de 3 x 3, plus amusantes et moins contraignantes, dans l’air du temps? Ancien président du club du Sapey, Patrick Pot l’ignore encore. «Il y a peut-être quelqu’un d’intéressé, mais c’est toujours un gros point d’interrogation», soupire l’ex-dirigeant, qui s’est dépensé sans compter pour sauver son équipe au plus haut niveau. Mais le ressort était cassé.