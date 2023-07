Alors que l’orthographe rectifiée s’apprête à franchir le seuil de nos classes, dix-huit linguistes publient un manifeste en sa faveur. Comme le dit dans notre interview la professeure Corinne Rossari, il s’agit aujourd’hui de rappeler aux puristes de tout poil qu’il existe une étude scientifique de la langue.

Les conclusions des linguistes s’appuient sur de très nombreuses observations compilées dans l’espace et dans le temps. C’est, selon ces professionnels, une approche tout à fait différente de celle des autopromus gardiens de la langue qui ne font que donner leur opinion et n’auraient pour seul viatique que leur sentiment d’appartenance au langage de leur pays et de leur enfance, sans connaissance précise de l’évolution des phonèmes et autres morphèmes analysés par les spécialistes.

Savent-ils, par exemple, que les pluriels en «x» sont les avatars d’une erreur des anciens copistes? Savent-ils que le «ph» de nénuphar n’a aucune justification étymologique puisque le mot d’origine arabo-persane était écrit, avant 1935, avec un «f»?

Les linguistes, qui se livrent à l’étude descriptive du langage sans en prescrire les règles, sont traités de laxistes, voire de gauchistes. Car ils jugent nécessaire de démocratiser l’orthographe non pour la simplifier mais pour en dynamiser la fonction, afin, parfois aussi, de lui donner davantage de sens et de la rendre compréhensible. C’est une des raisons d’autoriser le nénuphar comme le nénufar.

Leur message, que nous relayons ici exceptionnellement sans y opposer les avis contradictoires déjà largement relayés, mérite d’être entendu. Son statut de discours scientifique n’en fait pas forcément une vérité envers et contre tout, mais pousse à réfléchir de manière dépassionnée et probablement plus constructive.

