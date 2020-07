Quand il est en difficulté dans les sondages, Donald Trump distribue des tweets assurant que la «majorité silencieuse» est derrière lui et affirmant que «96%» des électeurs républicains le soutiennent. Le problème, pour le président des États-Unis, est que sa «majorité silencieuse» n’a jamais été majoritaire. Même lorsqu’il a été élu en 2016, Donald Trump avait perdu le vote populaire de 3 millions de voix.

Parallèlement, un sondage Gallup révèle que le nombre d’Américains affiliés au Parti républicain a rarement été aussi faible, alors que le nombre d’indépendants a crû par rapport à la présidentielle de 2016. Et ces derniers sont aujourd’hui nettement plus proches du Parti démocrate (50%) que du Parti républicain (38%).

Donald Trump ne peut plus compter sur la foule non plus. En 2016, il n’avait cessé de se vanter, à juste titre, du monde assistant à ses meetings. Mais la pandémie a fait de tels ravages outre-Atlantique qu’elle a forcé le président à stopper ces manifestations après un ultime rassemblement qui a tourné au fiasco dans l’Oklahoma en juin.

À moins de cent jours de l’élection présidentielle, le président américain est en difficulté à cause de sa gestion calamiteuse de la pandémie. Et comme lors des législatives de 2018, lorsqu’il avait tenté en vain de protéger sa majorité républicaine à la Chambre des représentants en agitant la menace d’une invasion d’immigrés illégaux, il essaie de raviver la peur cette année en utilisant la vague de manifestations aux États-Unis. Il promet la «destruction» des villes américaines si Joe Biden est élu. La profonde cicatrice sur le visage de Kristen Jessie-Uyanik, une mère de trois enfants blessée lors d’une manifestation de mamans réprimée par la force samedi à Portland, raconte une histoire bien différente de celle du président.