Fraude fiscale – Les limiers du fisc fédéral rapportent très gros à Genève Les amendes et rappels d’impôts au profit du canton ont atteint 520 millions de francs l’an dernier. Un chiffre record, généré par une poignée de gros contribuables. Sylvain Besson Christian Brönnimann

L’intérieur de l’Administration fédérale des contributions. KEYSTONE

C’est une aubaine inespérée pour les finances publiques – et une addition douloureuse qui s’annonce pour certains contribuables. L’an dernier, le fisc fédéral a prononcé des amendes et des rappels d’impôts pour plus de 547 millions de francs dans toute la Suisse.