Transports publics genevois – Les lignes transfrontalières s’arrêteront à la frontière franco-suisse La décision fait suite à la demande des autorités françaises de mettre à l’arrêt bus et tramways dans toute la France dès 21h, après plusieurs nuits d’émeutes. DKL

Toutes les lignes TPG qui franchissent habituellement la frontière n’iront pas plus loin ce vendredi soir. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

À la demande des autorités françaises, les lignes transfrontalières exploitées par les TPG vont s’arrêter progressivement à la frontière franco-suisse aujourd’hui dès 19h30 jusqu’à fin totale de service à 21h00. Toutes les lignes transfrontalières sont concernées. Ainsi, le parcours des véhicules TPG s’arrêtera à la douane ce soir au plus tard à 21h00.

Les TPG recommandent aux personnes qui voyagent en transport public à destination de la France d’anticiper leurs déplacements. Ils les invitent aussi à consulter systématiquement le site www.tpg.ch ou les applications mobiles des TPG pour avoir une idée précise des horaires sur les lignes touchées.



Les lignes modifiées

Ligne 17: interrompue à Moillesulaz

Ligne 38: terminus à Hermance

Ligne 64: supprimée

Lignes 66 et 68: intégralement supprimées (parcours en Suisse et en France)

Ligne D: maintenue de Bel-Air à Perly-Douane

Ligne F: intégralement supprimées (parcours en Suisse et en France)

Ligne G: terminus à Anières-Douane

Ligne K: terminus Chancy-Douane

Lignes M et N: supprimées

Noctambus

Lignes NA: maintenue uniquement de Rive jusqu’au CERN

Ligne NE: maintenue uniquement de Bel-Air à Gd-Saconnex-Douane)

TPG Flex

Tronçon Viry-Église et Viry P+R supprimé (parcours 21h-21h30)

ALPBUS

Lignes 272 et 274 supprimées dès 19h30



