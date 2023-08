Les lieux de sport en plein air (5/5) – Aux Pâquis, la callisthénie fait fureur De nombreux sportifs sculptent quotidiennement leur corps sur les espaces de «street workout» situés notamment devant l’École De-Chateaubriand. Caroline Zumbach

Stéphane en plein entraînement à l’espace de «street workout» de la rue De-Chateaubriand. GEORGES CABRERA

La callisthénie. Voici le nouveau sport à la mode chez les adolescents et les jeunes adultes. Rendue populaire par les influenceurs sur les réseaux sociaux, cette pratique – dont le nom issu du grec associe la beauté (kallos) à la force (sthenos) – fait de plus en plus d’adeptes. Objectif: sculpter ses muscles, être en bonne forme physique et, si possible, réussir à réaliser certaines figures phares. Le tout en utilisant uniquement le poids de son corps.