Pandémie du coronavirus – Les Liechtensteinois font fi de la controverse sur l’échinacée Alors que ses éventuelles vertus préventives sont encore à l’étude, un médicament thurgovien à base de plantes s’est arraché en quelques heures dans les pharmacies de la principauté. Benjamin Pillard

Les fleurs et racines de cette plante médicinale sont reconnues pour leurs bienfaits sur le système immunitaire. Thomas Peter / «Berner Zeitung»

Déjà observé aux quatre coins de la Suisse ce lundi suite à la parution d’un article du quotidien alémanique «Blick», le phénomène semble avoir été encore plus saisissant au Liechtenstein. L’un des deux principaux quotidiens de la principauté de 38’000 habitants (160 km2, répartis en onze communes) rapporte qu’un médicament phytothérapeutique fabriqué à Roggwil (TG), l’Echinaforce, a été en rupture de stock dans les principales pharmacies du pays en l’espace de quelques heures, voire de seulement quelques minutes…

«Une personne sur deux nous pose des questions au sujet de ce médicament» Une pharmacienne de Vaduz, citée par le «Liechtensteiner Vaterland»

En cause: une étude menée par le laboratoire fédéral de Spiez (BE) et publiée la semaine dernière dans la revue médicale britannique «Virology Journal». Les chercheurs affirment que le remède à base de fleurs et racines d’échinacée serait en mesure de «désactiver» le coronavirus – moyennant une certaine concentration – et émettent l’hypothèse d’une éventuelle efficacité desdits principes actifs naturels dans le cadre d’un traitement prophylactique (ndlr: pour prévenir une infection). Sauf que les tests n’ont été réalisés que sur des cellules humaines artificiellement infectées par le Covid-19.

Listes d’attente dans les pharmacies

Alors que rien ne permet à ce stade de conclure que cette plante médicinale a le moindre effet chez l’homme contre le coronavirus, les Liechtensteinois sont manifestement déterminés à faire des réserves de ces comprimés reconnus pour renforcer le système immunitaire, vendus moins de 50 ct. pièce. Le «Liechtensteiner Vaterland» fait état de listes d’attente conséquentes dans les officines de la principauté. «Une personne sur deux nous pose des questions au sujet de ce médicament», témoigne une pharmacienne de Vaduz.

Lundi en fin de journée déjà, le fabricant thurgovien annonçait ne plus être en mesure de réapprovisionner ses distributeurs, si bien que nombreux sont ceux qui ont décidé d’en «rationner» la vente. Et ce également en Suisse.