Genève, 10 mars

Souvent, en Suisse, nous pensons être parmi les meilleurs et c’est parfois vrai. Alors pourquoi sommes-nous dans le peloton de queue dans la course à la vaccination?

N’étant pas un spécialiste, je ne suis pas partisan des «y’a qu’à, faut qu’on» à la mode! Il s’agit donc d’une véritable question. Comparaison n’est pas raison. Mais tout de même… Passons vite sur les champions. Inutile, pour ne pas se faire honte, de mentionner Israël, les États-Unis ou le spectaculaire rétablissement de l’Angleterre et de son plan de déconfinement.

Voyons plutôt ceux que nous aimons railler: nos amis Français d’abord, nos punching-balls préférés. Au début on a pu se gausser, Mauricette était restée bien seule après avoir eu son injection. Mais maintenant force est de reconnaître que nos voisins risquent de nous infliger l’humiliation suprême, car en mesure de nous dépasser en mobilisant médecins, pharmaciens et «vaccinodromes».

Et les Marocains? J’ai une amie habitant près de Marrakech, 60 ans, sans facteur de risque, qui, sans avoir pris rendez-vous, a eu sa première injection dans un petit centre dressé pour les habitants du «bled» où elle habite. Sa deuxième dose est déjà programmée! Quand on imagine jusqu’à quel point ce pays est touché par l’absence du tourisme, cette organisation nous laisse rêveurs…

Alors je repose la question, pourquoi des gens gravement atteints dans leur santé ont vu cette semaine leurs rendez-vous repoussés, alors qu’on nous a promis, juré, craché que les doses allaient augmenter en mars… et qu’elles diminuent. Certes le parlement s’active, de façon quelque peu infantile, pour essayer de faire passer des lois qui se résument à interdire au virus de continuer à nous pourrir la vie à partir du 22 mars.

Ne serait-ce pas mieux rendre service à nos amis restaurateurs, acteurs de la culture et étudiants en détresse, qui tous souffrent et nous manquent, de fédérer toutes les énergies ad hoc pour résoudre l’énigme de notre incompétence sanitaire et vaccinale actuelle?

J’espère pouvoir faire suffisamment confiance dans notre pays pour qu’il puisse mettre tous les moyens pour arriver à rapidement à protéger sa population et nous donner une vraie option de sortie de crise.

D’autres étant en passe d’y parvenir, pourquoi pas nous?

Michel Kummer