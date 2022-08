Au Woodward – Les légumes, vedettes du Jardinier Disciple de Joël Robuchon, Alain Verzeroli a lancé ce concept à New York et a obtenu une étoile Michelin dans ce restaurant de Big Apple. Le Jardinier s’est aussi installé à Genève Opinion Olivier Bot

Le Jardinier, une table qui a obtenu une étoile Michelin à New York et qui s’est installée à Genève.

Le Jardinier est un concept de restaurant créé par le chef Alain Verzeroli. Ce disciple de Joël Robuchon l’a lancé à New York et à Miami. Après ces deux réussites américaines (une étoile Michelin à New York), Le Jardinier s’est aussi installé à Genève dans le nouveau palace du quai Wilson, The Woodward. Il est géré par le chef exécutif de l’hôtel, Olivier Jean, qui est surtout attaché à l’Atelier Robuchon.

Le chef Alain Verzeroli.

Cette seconde table offre un décor végétal, lumineux et élégant et une carte bistronomique où les légumes jouent souvent les premiers rôles.

Truite du Valais et avocat

Dégustons ces cubes crus de truites du Valais et ces quenelles de guacamole posés sur une gelée acidulée. Dopée au kalamansi, agrémentée de Kombu, une algue qu’on retrouve dans les soupes miso, elle met délicatement en exergue la saveur du poisson. Pourquoi pas un petit tartare de bœuf en entrée? La viande, coupée au couteau, bien entendu, est saturée de mayonnaise au raifort et d’échalote. À la dégustation, des notes croustillantes surprennent. On découvre quelques grains de riz soufflé qui apporte des sensations très sympathiques.

Un risotto de chou-fleur

Le risotto de chou-fleur attire irrésistiblement l’attention. Un plat végétarien qui déclenchera le plaisir le plus intense du repas. Ici, pas de riz, mais des grains de légume al dente et savoureux. Une sensation ébouriffante. La cuisson est démarrée à la petite arvine et dégage des saveurs inédites. La garniture est assurée des lames de chou-fleur, des bouquets de romanesco et de fines tranches de sbrinz. La carte des desserts annonce une forêt noire selon la recette originale créée par Paul Castricher en 1947. Le célèbre pâtissier du boulevard du Pont-d’Arve l’avait en fait mise au point en 1964.L’actuelle maison Stettler-Castrischer, qui a deux points de vente à Genève, propose ce gâteau au chocolat au lait, noir ou blanc. Au Jardinier, on en sert deux versions qui semblent venir du laboratoire du chocolatier-pâtissier. Excellente d’ailleurs.

Le Jardinier, Hôtel The Woodward, 37, quai Wilson, Genève ; tél. 022 901 37 80 ; ouvert tous les jours ; Menu 140 fr ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 90 fr ; voiturier ; accès handicapés ; carte des vins à prix très élevés Note du pain ⅖ ; Service attentif

