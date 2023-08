Après la défaite 2-1 mercredi – Les leçons que Servette doit tirer de Glasgow Le revers face aux Rangers laisse vif l’espoir des Grenat de se qualifier pour les barrages de Ligue des champions. À condition d’en faire la juste analyse. Valentin Schnorhk - De retour de Glasgow

Le ciel de Glasgow a fait des siennes mercredi soir. L’instabilité de sa météo n’a rien de surprenant, mais entre les rares éclaircies, le temps essentiellement couvert et les averses passagères, difficile de s’y retrouver. Cela raconte un peu ce que Servette a vécu à Ibrox. Les Grenat y ont subi leur première défaite de la saison, mais ils sont ressortis de ce match aller du 3e tour qualificatif de Ligue des champions avec le sentiment d’avoir récolté un bon résultat.

«Ce score de 2-1 laisse la porte ouverte pour le match retour mardi», a soutenu René Weiler. Vu le contexte, l’ultradomination écossaise, la difficulté genevoise à se créer des occasions et la demi-heure passée à dix contre onze après l’expulsion de Douline, la sensation est légitime. Mais l’ensemble impose l’analyse et la réflexion: il y a des leçons à tirer de cette défaite.



Chanceux, mais solidaire

C’est peut-être simplement de la réussite, mais ce Servette européen est quand même bien verni. Comme à Genk, le fait de jouer en infériorité numérique ne l’a pas dérouté. À Ibrox, les Grenat ont concédé des occasions, et les statistiques avancées leur donnaient peu de chance de ne pas sombrer, même avant le carton rouge.

Alors comment mettre des mots sur ce qui tient encore de l’irrationnel? En insistant sans doute sur l’esprit de corps de cette équipe, et la volonté qu’elle a de ne rien abandonner. Sa capacité à le démontrer, aussi. Elle doit elle aussi sentir qu’elle vit un moment d’exception pour le football genevois, et elle fait l’effort de s’y accrocher, même quand les éléments sont contre elle. L’aspect est essentiel, mais il ne fait pas tout un projet.

Le risque de l’unidimensionnalité

Jamais dans son histoire récente Servette n’avait été confronté à une équipe aussi forte que les Rangers. Cela s’est vu. Notamment durant la première demi-heure: tout allait plus vite et plus fort. Logique: le vice-champion d’Écosse est rompu aux Coupes d’Europe, lui qui était en Ligue des champions la saison passée et finaliste de l’Europa League celle d’avant.

Mais en étant capable de ne dérouler qu’une seule approche pour l’instant, la formation de Weiler se confronte à ses limites. Elle peine franchement à s’adapter. Le 4-4-2 est une règle, mais il ne garantit rien d’autre que de dominer certaines équipes plus faibles pour l’instant.

Surtout, essentiellement basé sur le physique, le projet servettien peut aisément être contré par des équipes encore plus athlétiques. C’était le cas des Rangers mercredi, ce sera celui d’autres adversaires auxquels les Grenat devront se confronter durant l’automne européen qui les attend. Que ce soit en Ligue des champions ou en Europa League.

Les limites de la verticalité

En Écosse, Servette a surtout passé son temps dans son camp. Notamment parce que ballon revenait trop vite. Le jeu direct et vertical que prône Weiler impose de remporter des duels. Mais à Servette, le schéma dépend beaucoup d’Enzo Crivelli, seul Grenat à être vraiment performant dans les airs. Son absence à Glasgow s’est fait sentir. Cela suggère d’explorer parfois d’autres chemins.

«Des fois, nous avons tendance à jouer de manière un peu trop directe.» Steve Rouiller, défenseur de Servette

«Les consignes sont de jouer de manière verticale, mais cela n’impose pas de le faire à chaque fois, considère Steve Rouiller. C’est à nous de savoir le faire au bon moment, en prenant en compte les failles de l’adversaire que le coach a identifiées. Nous devons montrer un peu plus d’intelligence dans nos choix. Nous avons vu que nous étions capables de mettre en difficulté les Rangers quand nous posions un peu plus le jeu. Nous avons la capacité d’être plus patients. En étirant plus le bloc, on peut trouver des solutions. Des fois, nous avons tendance à jouer de manière un peu trop directe.»

Dans de tels matches, cette patience est l’élément pouvant permettre à Servette d’attaquer mieux. Mais aussi de moins subir.

Mall, plus qu’une doublure?

Si Servette peut encore rêver d’un éventuel barrage de Ligue des champions, vraisemblablement contre le PSV Eindhoven (qui a battu 4-1 Sturm Graz à l’aller), il le doit en partie à Joël Mall. La doublure de Jérémy Frick a notamment été l’auteur de deux arrêts décisifs devant Dessers. L’Argovien de 32 ans avait déjà été important lors de son entrée en jeu à Genk. Cela renforce encore son crédit.

Même si la hiérarchie n’a pour l’instant pas à être remise en cause. Jérémy Frick, du fait de son passé et de son statut de capitaine, a un véritable temps d’avance. Et lorsqu’il reviendra (au mieux d’ici deux à trois semaines, plus prudemment après la trêve internationale de début septembre), il retrouvera son poste. Mais Mall est un «protégé» de Weiler, qui l’avait lancé à Aarau. Et cela laissera moins le droit à l’erreur à Frick.

Quels retours pour mardi? C’est en tenant compte des conditions dans lesquelles Servette s’est déplacé à Glasgow que l’on peut légèrement atténuer l’analyse de sa prestation. Plusieurs titulaires absents, cela signifie moins de talent, moins d’idées, et aussi, pour Weiler, moins de possibilités pour influer sur le match. L’entraîneur peut se réjouir, il y aura des solutions supplémentaires en vue de samedi déjà (contre Saint-Gall) et surtout pour ce retour mardi, devant une Praille à guichets fermés. Crivelli sera là, et c’est une bonne nouvelle pour la viabilité du projet servettien. Ondoua aussi, lui qui n’avait pas reçu de visa pour le Royaume-Uni, et qui devrait être appelé à suppléer Douline, suspendu contre les Rangers. Pour Frick (entorse du genou) et Antunes (entorse de la cheville), cela sera en revanche trop juste. Mais il demeure un espoir de voir revenir Stevanovic, dont la convalescence doit arriver à son terme. À noter que Rouiller est rentré de Glasgow avec cinq points de suture sur le crâne, après son choc de fin de match. Mais sans inquiétude supplémentaire. Ouf. VSC

