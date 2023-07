Du panier aux fourneaux – Les lasagnes d’aubergines et courgettes Une recette pour l’été où les légumes remplacent la traditionnelle pâte. Jérôme Estebe

Ingrédients pour 4 personnes:

– 2 aubergines

– 2 courgettes.

– 1 oignon.

– 1 grosse tomate cœur-de-bœuf.

– 250 g de viande hachée, si possible des restes de grillade plus goûteux que du bœuf frais.

– 40 g de gruyère râpé.

– 1 cuillère à café de thym émietté.

– Huile d’olive.

– Sel, poivre et piment d’Espelette.



Mise en place

Débiter les aubergines et les courgettes en tranches de 3 mm et les badigeonner

d’huile d’olive.

Les poêler sur les deux faces pour les dorer. Réserver.

Émincer finement l’oignon et le faire revenir dans l’huile d’olive sans prendre

couleur. Réserver.

Émonder la tomate et la tailler en petits cubes. Réserver.

Hacher la viande à la grille moyenne.

Lui ajouter l’oignon, les cubes de tomate et le thym émietté. Goûter pour rectifier l’assaisonnement en sel, poivre et piment d’Espelette.

Badigeonner un plat à gratin d’huile d’olive.

Recouvrir le fond de lames de courgette puis d’aubergine.

Les recouvrir d’une couche de viande.

Répéter l’opération et terminer le montage avec les courgettes et les aubergines.

Parsemer la surface de gruyère râpé.

Préchauffer le four à 180 °C.

Cuire pendant 30 minutes.

