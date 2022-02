Espace public – Les lanternes de la Vieille-Ville sont entre de bonnes mains La source de lumière a été changée, son coffrage d’origine bénéficie d’une rénovation chez un serrurier de la place. Quant au piéton, ses nuits restent compliquées dans le trafic. Reportage. Thierry Mertenat

Genève, le 10 février 2022. Rue de la Cité, des lanternes sur consoles, entièrement rénovées, dans un nouvel appareillage lumineux. MAGALI GIRARDIN

L’avantage avec le plein air et ses usages, c’est qu’ils sont inépuisables. Ainsi, on ne peut pas parler de l’éclairage public du Jardin anglais sans s’intéresser, dans la foulée nocturne, à celui de la Vieille-Ville. D’autant que les contenants se ressemblent. Ici et là, de belles lanternes dans leur jus. Elles font, comme déjà salué, leur retour au bord du lac, sur des mâts en fonte, spécialement réalisés pour cette promenade remarquable, en reprenant à l’identique une base existante portant les armoiries de la Ville de Genève.