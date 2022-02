Solution – Les lanceurs d’alerte unissent leurs forces Une association a été créée pour défendre les personnes qui révèlent des dérives et subissent toutes sortes de pressions et de représailles. Antoine Grosjean

Rosa Lema préside l’association DEW, qui défend les lanceurs d’alerte. MAGALI GIRARDIN

Quelques-uns, à l’instar d’Edward Snowden ou de Chelsea Manning, ont défrayé la chronique pour avoir révélé des scandales planétaires. Mais en réalité la plupart des lanceurs d’alerte, loin de l’image de redresseurs de torts médiatiques qu’on s’en fait, sont des anonymes très seuls dans leur combat à la David contre Goliath.

En Suisse romande, certains «whistleblowers» - comme on dit en anglais - ont décidé de sortir de leur isolement et d'unir leurs forces pour mieux se défendre des pressions qu'ils subissent. C'est ainsi qu'en novembre, une quinzaine de personnes ont fondé à Nyon l'association «DEW, Defending Employees and Whistleblowers» (Défense des employés et des lanceurs d'alerte). Toutes ont été confrontées - elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs proches - à des situations de harcèlement ou de mobbing, parfois en représailles aux alertes lancées pour dénoncer des dérives ou des dysfonctionnements dans leur travail.

La présidente de l’association, Rosa Lema, se bat depuis des années contre les CFF, au nom de son mari. Ancien chef d’équipe au service du nettoyage à Genève, celui-ci a fait une tentative de suicide après avoir subi du mobbing pour s’être opposé aux pratiques douteuses de certains cadres. Le trésorier de DEW, Stephan Décaillet, est en litige avec la fondation genevoise où il travaillait. L’une des autres membres fondatrices, Yasmine Motarjemi, a affronté Nestlé en justice après avoir dénoncé des lacunes dans la sécurité alimentaire des produits de la multinationale helvétique.

Combler un vide

L’association veut combler un vide. «J’étais sûre qu’il devait déjà exister une structure pour défendre les lanceurs d’alerte en Suisse, mais j’ai été étonnée de voir que ce n’était pas le cas», confie Rosa Lema. C’est en faisant des recherches sur le sujet qu’elle tombe sur le cas de Yasmine Motarjemi et prend contact avec elle. «Être constitués en association nous permettra de nous faire entendre en participant à des événements et à des conférences.»

«Ni les syndicats ni les ONG de défense des droits de l’homme ne font rien pour nous, déplore Yasmine Motarjemi. Nous nous faisons harceler pour avoir, en toute loyauté, signalé des dysfonctionnements. Au mieux, on nous met dans un placard. Mais les responsables, eux, ne sont jamais sanctionnés. Au contraire, ils sont promus. Et même les politiques ferment les yeux.»

Le problème Afficher plus Pour beaucoup, les lanceurs d’alerte jouent un rôle citoyen essentiel afin de révéler des dérives et des dysfonctionnements d’intérêt public. Mais ils se voient bien souvent mis à l’écart, sanctionnés, mutés à un autre poste, mobbés ou même licenciés. Dans les cas extrêmes, comme ceux d’Edward Snowden et de Chelsea Manning, ils encourent même des poursuites judiciaires et des peines de prison. AGN

Dans ses statuts, l’association DEW s’est fixé pour but de porter assistance aux lanceurs d’alerte et aux victimes de harcèlement, de mobbing et d’abus de pouvoir. Elle veut aussi contribuer à la recherche dans ce domaine, former les employeurs, aider à la résolution de conflits, et enfin mener des actions de sensibilisation du public. Le tout avec l’objectif de faire avancer la cause sur le plan politique.

Faire évoluer la loi

«Il s’agit de faire évoluer la notion de lanceur d’alerte au niveau législatif, explique Stephan Décaillet. En Suisse, nous sommes vus comme des empêcheurs de tourner en rond alors qu’ailleurs, c’est valorisé.» Yasmine Motarjemi souligne que dans certains pays, le harcèlement est un délit. «Il y a même des États, comme l’Ouganda ou le Ghana, qui ont des lois pour défendre les lanceurs d’alerte.»

Tous deux parlent des souffrances vécues et du sentiment d’impuissance devant l’impunité des responsables: «Les gens perdent la santé, leur emploi, des familles sont brisées, lance Yasmine Motarjemi. Et si vous allez en justice, il devient impossible de retrouver du travail. Beaucoup subissent sans rien oser dire. Nous avons la responsabilité de parler pour eux.» Stephan Décaillet estime que malgré les spécificités de chaque cas, il y a beaucoup de similitudes: «Il faut que les gens qui vivent la même chose que nous comprennent qu’ils ne sont pas seuls.»

