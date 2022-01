Dysfonctionnements – Les lanceurs d’alerte de plus en plus nombreux Le nombre des dénonciations envoyées à la Cour des comptes ne cesse d’augmenter, dépassant les 200 en 2021. Chloé Dethurens

Au total, 47% des dossiers examinés ne débouchent sur aucun examen. LMS

Les lanceurs d’alerte, qui dénoncent dysfonctionnements et irrégularités dans les institutions genevoises, se font de plus en plus nombreux. Le nombre de dénonciations ne cesse d’augmenter auprès de la Cour des comptes. L’instance de contrôle en a reçu plus de 200 en 2021. Un nombre plus important encore que celui du Contrôle fédéral des finances (CDF) qui, à titre d’exemple, n’a reçu que 171 alertes en 2020.

Depuis 2014, la Cour des comptes remarque une augmentation constante des dénonciations déposées. Comment l’expliquer? Probablement par le fait que son activité est de plus en plus connue du grand public, note Isabelle Terrier, sa présidente. «Mais aussi car les gens savent que les alertes sont toutes traitées, même si certaines débouchent sur une non-entrée en matière lorsque la demande n’entre pas dans notre champ de compétence.» Ainsi, environ 11% des dossiers ne sont pas pris en compte.