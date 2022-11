Moyen-Orient – Les Kurdes sous les frappes de la Turquie et de l’Iran Cette minorité est la cible d’attaques depuis dimanche dans le nord de la Syrie et de l’Irak. Andrés Allemand Smaller

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar (à droite) supervisant l’opération «Griffe Épée» lancée contre les forces kurdes de Syrie. Ankara, 20 novembre 2022. Turkish Defense Ministry via AP

Pris entre deux feux, les Kurdes de Syrie et d’Irak ont subi ce dimanche des frappes meurtrières menées par les armées turque et iranienne. Y a-t-il un lien entre ces offensives simultanées contre une minorité ethnique, dont le territoire historique est à cheval sur les quatre pays? «Il ne s’agit pas d’opérations conjointes, ce concours de circonstances s’explique par des dynamiques parallèles à Ankara et à Téhéran», décrypte Jordi Tejel Gorgas, professeur titulaire en histoire contemporaine à l’Université de Neuchâtel et chercheur associé à l’IHEID de Genève.