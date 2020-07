Coronavirus et masque pour tous – Les Jurassiens sont les premiers à faire leurs courses masqués Le Jura est le premier canton suisse, ce lundi, à imposer le masque dans tous les commerces. Ce mercredi, le Canton de Vaud fera de même. Ambiance. Sébastien Jubin

Les Jurassiens sont contraints, durant minimum deux mois, à faire leurs achats avec un masque. DR

Le nombre de personnes testées positives au coronavirus est en nette augmentation depuis deux semaines dans le Jura. Du coup, à cause de cette dégradation, le gouvernement a décidé en fin de semaine dernière, lors d’une séance extraordinaire, de frapper un grand coup: depuis ce lundi, en plus de l’obligation imposée par le Conseil fédéral de se protéger la bouche et le nez dans les transports publics, l’Exécutif jurassien a rendu la mesure obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans dans tous les commerces et magasins du canton. Cette obligation porte sur une durée de deux mois et pourra être prolongée. Moins radical, le Canton de Vaud imposera le port du masque dès mercredi au personnel de vente ainsi qu’aux clients lorsque plus de dix personnes se trouvent dans le magasin. Comment cela s’organise-t-il et surtout de quelle manière les clients du Jura réagissent-ils? Reportage.