Initiative sur la justice – «Les juges ne sont pas des chevaux sur lesquels on mise» Ni le fiasco de la succession Lauber ni le psychodrame de la réélection du juge Donzallaz ne sauveront le texte qui veut une élection par tirage au sort. Florent Quiquerez Berne

Les conseillers nationaux Christian Lüscher (PLR/GE) (à g.) et Vincent Maitre (Centre/GE) s’opposent tous deux à l’initiative sur la justice. Keystone

«Insolite»: le mot est lâché par Vincent Maitre (Centre/GE), rapporteur de commission, pour qualifier l’initiative sur la justice débattue aux Chambres. Ce texte ne porte en effet ni agenda ni couleur politique, mais vient de citoyens. Afin que les juges fédéraux soient indépendants de la politique, ils proposent de les élire par tirage au sort.

Si l’initiative est portée par plus de 130’000 signatures, le parlement ne lui donne pas beaucoup d’espoir. Aucun parti n’en veut. «Ce texte part du postulat erroné que les juges ne sont ni neutres ni indépendants. Rien n’indique que ces soupçons sont fondés, a relevé Vincent Maitre ce mercredi en séance du Conseil national. Les lois du hasard ne peuvent remplacer celles de la démocratie. Les tribunaux fédéraux ne sont pas des casinos, et les juges ne sont pas des chevaux de course, sur lesquels on pourrait miser.»