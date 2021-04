Conservation de l’écrit – Les journaux font leur entrée à la Fondation Bodmer Un mécène a offert à l’institution colognote la collection Bosch comprenant près de 18’000 unes historiques. Caroline Zumbach

Photo d’illustration. DR

Mardi matin, deux camions de déménagement ont apporté les 18’000 unes de journaux historiques de la collection Bosch dans les locaux de la Fondation Bodmer. Ces pièces rares, dont la plus ancienne date de 1678, reflètent des événements majeurs ayant marqué l’histoire de plus de 70 pays. Cette acquisition, réalisée grâce à un généreux mécène, permettra à cette collection unique de rester à Genève. Elle ouvre également pour la première fois la porte de cette institution de renommée internationale aux journaux, qui acquièrent ainsi leurs lettres de noblesse aux côtés des livres, manuscrits et papyrus. Le directeur de l’institution, Jacques Berchtold, nous explique les raisons de cette petite révolution.