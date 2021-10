Prix Nobel de la paix – Les journalistes Maria Ressa et Dimitri Muratov récompensés Le célèbre prix a récompensé vendredi le «combat courageux» de deux journalistes russe et philippine pour la liberté d’expression. DÉVELOPPEMENT SUIT

Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov ont mené un «combat courageux pour la liberté d’expression» dans leur pays respectifs. Photomontage avec AFP et Keystone

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov, pour «leur combat courageux pour la liberté d’expression» dans leurs pays respectifs, a annoncé le comité Nobel norvégien.

Le journaliste russe Dimitri Muratov AFP

Maria Ressa et Dimitri Muratov «sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables», a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

AFP

