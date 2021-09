Hockey sur glace – Les joueurs de NHL seront aux Jeux olympiques L’accord est signé: les stars du hockey mondial seront présentes à Pékin en février 2022. Sport-Center

La Suisse pourra compter sur des joueurs comme Roman Josi. AFP

C’est officiel: les joueurs de NHL participeront aux Jeux olympiques de Pékin, du 4 au 20 février 2022.

Après de longues et intenses négociations avec la ligue professionnelle nord-américaine et l’Association des joueurs (NHLPA), la Fédération internationale (IIHF) présidée par le Fribourgeois René Fasel a réussi à ramener les meilleurs hockeyeurs du monde dans le giron olympique.

Présente aux joutes olympiques de 1998 à 2014, la NHL avait séché le rendez-vous de PyeongChang, en Corée du Sud, en 2018.

«C’est une excellente nouvelle pour la famille du hockey» René Fasel, président de l’IIHF

«Nous avons dû beaucoup travailler pour obtenir cet accord, se réjouit René Fasel. C’est une excellente nouvelle pour la famille du hockey.»

Le président, qui quittera ses fonctions le 25 septembre lors du semi-congrès annuel de Saint-Pétersbourg, a donc concrétisé son dernier défi à la tête de l’IIHF.

En Chine, les fans de hockey admireront le talent des Crosby, McDavid, Hedman, Kucherov et Cie. Un fait qui permettra d’écrire une nouvelle page dans le livre des épopées de la discipline. Les étoiles du hockey mondial ont en effet illuminé plusieurs éditions et ont probablement été les artisans de l’un des plus beaux matches de l’histoire de leur sport. En 2010, lors de la finale entre le Canada et les États-Unis.

La Suisse, elle, pourra composer avec ses meilleurs éléments tels que Roman Josi, Nico Hischier, Nino Niederreiter ou encore Timo Meier. Ce qui ne déplaira probablement pas au sélectionneur Patrick Fischer.

