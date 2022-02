Saut à skis Deschwanden bon 7e des qualifications, Norvégiens au top

Un Suisse peut en cacher un autre. On attendait Killian Peier (20e) aux qualifications olympiques du petit tremplin des JO 2022 à Pékin, on a eu droit à de belles performances de Gregor Deschwanden (7e) et de Simon Ammann (12e).