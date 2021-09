Essor du langage inclusif – Les jeunes Verts passent en mode non binaire avec un «x» La section de Fribourg imite son homologue vaudoise en adoptant une dénomination non genrée. Mateus Carvalho

La section jeunesse des Verts vaudois a inséré le «x» non binaire dans son nom voici quelques mois déjà. Elle vient d’être imitée par celle de Fribourg. DR

Les Jeunes Vert·e·x·s Fribourg ont décidé d’ajouter un «X» à leur nom de parti afin d’être plus inclusifs. Cette lettre calée entre le «E» et le «S» a pour volonté d’inclure les non-binaires, qui ne s’identifient ni totalement homme ni totalement femme.

«Notre combat est d’inclure le plus de monde possible et cela passe par les personnes non binaires. Cette demande est venue de l’intérieur de la section jeunesse fribourgeoise», explique Mathieu Senn, coprésident des Jeunes Vert·e·x·s Fribourg. La section a annoncé son choix dans un communiqué diffusé cette semaine.