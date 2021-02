Réseaux et Toile – Les Jeunes UDC s’approprient la Grève des femmes* Opinion Alice Randegger

Ce lundi, la section vaudoise des Jeunes UDC a publié sur son compte Instagram une vidéo appelant à voter «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» qui a déclenché un tollé général. S’y trouvaient compilés une suite d’images et d’entretiens de collectifs féministes suisses, flanqués du logo de la Grève des femmes*. Quatre membres de la section nyonnaise du collectif de la Grève et du collectif afroféministe Amani se sont ainsi retrouvées affiliées contre leur gré au discours du parti.

La réponse ne se fait pas attendre. En story, les militantes s’insurgent, rappellent que leurs collectifs sont publiquement et fermement opposés à l’initiative de l’UDC, considérée «sexiste, raciste, islamophobe et liberticide». Qu’aucune autorisation n’a été demandée – et, de fait, encore moins accordée – quant à l’utilisation de ces extraits vidéo et du logo. Que le parti de droite s’est toujours opposé aux droits des femmes, que ce soit le droit de vote, celui à l’avortement, les congés maternité puis paternité, etc., et que son appropriation du discours féministe en est d’autant plus choquante.

La vidéo est signalée, finalement retirée. Dans la foulée, les Jeunes UDC vaudois annoncent qu’elle sera vite remise en ligne et se lancent dans la création de memes pour décrédibiliser les critiques. Les comptes militants répliquent, rejoints notamment par les Jeunes du PS vaudois.

Ce mardi, une seconde vidéo est postée par les Jeunes UDC, accompagnée d’un post-scriptum. Le concept est le même, mais les personnes dont les propos sont repris n’apparaissent plus à l’image.

Si le débat sur l’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» a évidemment lieu d’être, les méthodes de l’UDC devraient sérieusement questionner.