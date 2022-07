Arnaud Mittempergher est journaliste depuis 2019 et a rejoint «24 heures» et la «Tribune de Genève» en février 2021. Après un bachelor en Sciences sociales et Histoire et esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne, il a obtenu son master à l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel.