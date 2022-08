VTT – Les jeunes Suissesses frappent très fort Monique Halter a été sacrée championne du monde juniors, aux Gets (Fr). L’Appenzelloise de 18 ans a largement dominé une autre Helvète: l’Argovienne Lea Huber. Robin Carrel Les Gets (Fr)

La joie de Monique Halter (de dos) et Lea Huber dans l’aire d’arrivée. Robin Carrel

Les coureuses de Swiss Cycling ont fait fort, très fort en Haute-Savoie, dans la catégorie des moins de 19 ans. Elles ont attaqué d’entrée et placé Monique Halter sur orbite. No 1 de sa catégorie et déjà championne d’Europe de cross-country en juillet au Portugal, la coureuse appenzelloise a fait la course en tête du début à la fin et a terminé seule au monde, ou presque.

«C’est un peu fou ce qui m’arrive, a expliqué la néo-championne du monde, au bord des larmes. J’ai un peu de la peine à croire tout ce que j’arrive à gagner comme courses… Et encore aujourd’hui, je l’emporte, au terme d’une des meilleures performances de ma carrière. J’y ai pris beaucoup de plaisir, ça a été la journée parfaite!»

L’athlète de la formation Thömus-Maxon Team, majeure depuis moins d’un mois, a mis 1 minute et 16 secondes dans la vue de sa compatriote Lea Huber, qui avait déjà terminé «argentée» lors des derniers Européens. «Je suis tellement heureuse… On avait préparé cette saison ensemble avec Monique et réussir un nouveau doublé, c’est extraordinaire. Il faut aussi féliciter nos entraîneurs», a souri l’Argovienne. La Polonaise Natalia Grzegorzewska, troisième, a été reléguée à 1’26.

