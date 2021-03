Université – «Les jeunes sont laissés pour compte» Des associations d’universitaires genevois ont écrit au Conseil fédéral. Elles demandent à avoir un représentant dans les task forces et la possibilité d’assouplissements pour les cours à petits effectifs notamment. Aurélie Toninato

Les associations demandent que les facultés puissent faire preuve d’un peu de flexibilité, au cas par cas. Laurent Guiraud

Cela fait maintenant plus d’un an que les étudiants ont quitté les salles de cours pour leur chambre et leur écran d’ordinateur. Après avoir évoqué un possible retour en présentiel après Pâques, le Conseil fédéral a finalement maintenu le statu quo. Un coup dur pour des étudiants qui souffrent de l’isolement, de démotivation, du manque d’interactions, de problèmes techniques ou encore financiers (lire notre article sur le sujet). En février, une enquête menée par l’association des étudiants en psychologie de l’Université de Genève (UNIGE) auprès de 500 universitaires a révélé qu’«une bonne partie du temps ou la grande majorité du temps, les étudiants se sentent tristes, déprimés, seuls. La grande majorité ont rapporté qu’ils n’arrivent pas à se concentrer et ont mentionné des problèmes de sommeil. Environ un tiers (136) ont dit qu’ils avaient déjà eu des pensées suicidaires au moins une petite partie du temps.» L’UNIGE aussi a lancé deux études pour évaluer l’impact de la pandémie sur les conditions d’études et la santé mentale des étudiants, dont les résultats devraient être publiés en mai.

Face à ce mal-être, que d’autres études internes corroborent, des associations viennent d’interpeller le Conseil fédéral. Les représentants des étudiants en droit, lettres, psychologie, médecine, ainsi que de la GSEM (Geneva School of Economics and Management) et la CUAE (faîtière des associations d’étudiants) lui ont adressé une lettre ouverte. Ils se disent «conscients que des pesées d’intérêts doivent être faites», cependant «nous avons le sentiment que les jeunes, qui sont l’avenir de notre pays […], sont laissés pour compte dans vos dernières décisions». Ils ajoutent que «garantir la santé des Suisses» est l’un des devoirs du gouvernement, «mais il nous semble que les décisions prises vont à l’encontre de la santé globale – notamment le bien-être psychique – d’une partie importante de la population, dont les jeunes.»

Des réflexions au cas par cas, et pas du «tout ou rien»

La lettre adresse des demandes au Conseil fédéral, que détaille Julia Barbe, secrétaire de l’Association des étudiants en médecine. «Nous souhaitons qu’un représentant des étudiants soit nommé dans les task forces mises en place afin d’assurer le lien avec notre communauté et ses intérêts.» De plus, ajoute-t-elle, «nous ne comprenons pas pourquoi il n’est pas possible d’assouplir les mesures dans les hautes écoles, dont la population est pourtant proche de celle de l’enseignement secondaire II (ndlr: qui a pu poursuivre les cours en présentiel toute l’année). Jusqu’à présent, ça a seulement été «tout ou rien» pour nous. Or, il pourrait être envisageable de faire revenir les étudiants en présentiel, même à mi-temps, avec des mesures sanitaires, dans les cours à petits effectifs notamment. Nous demandons donc une réflexion au cas par cas, que les facultés puissent faire preuve d’une certaine souplesse.»

À l’heure actuelle, la marge de manœuvre des hautes écoles est très limitée. Marco Cattaneo, directeur de la communication de l’UNIGE, rappelle que «les prescriptions fédérales établissent clairement que l’enseignement doit continuer à distance et qu’il n’y a pas d’allègement possible pour l’instant, nous ne pouvons pas faire abstraction de ces règles.» Il ajoute que quelques exceptions ont néanmoins cours, pour les travaux en laboratoire notamment.

Il y a deux semaines, le Conseil fédéral a reçu une autre lettre ouverte, émanant également des associations d’étudiants mais au niveau suisse. Elles demandaient des mesures de soutien pour éviter que certains n’abandonnent leurs études en raison de problèmes financiers induits par la pandémie. Des aides ont certes été instaurées par de nombreuses institutions, mais elles diffèrent d’un canton à l’autre. D’où la nécessité, selon ces organisations, de créer un fonds d’aide d’urgence national pour un soutien coordonné et équitable.