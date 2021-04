Bernex – Les jeunes qui avaient squatté l’appartement d’un élu s’excusent Après avoir pénétré chez un élu en son absence, ils avaient mangé la viande se trouvant dans son congélateur et volé certaines affaires de son fils. Marianne Grosjean

La bande de jeunes se regroupait dans les parkings souterrains de la banque Raiffeisen et de la mairie de Bernex. DR

À Bernex, la bande de jeunes qui se livrait à des déprédations a quitté les parkings souterrains qui lui servaient de QG. «La situation s’est détendue», selon la maire socialiste Guylaine Antille. Comment? «Nous avons renforcé durant les mois d’hiver et jusqu’à fin février les tournées de policiers municipaux et cantonaux ainsi que des agents de sécurité privée. Nous avons eu beaucoup moins de problèmes signalés, et n’avons pas remarqué comme d’autres communes une pression particulière liée aux mesures sanitaires. Les travailleurs sociaux Hors Murs de la FASe continuent aussi leur approche de prévention. Lorsque les beaux jours reviennent, les jeunes ont plus d’espace à l’extérieur et se retrouvent volontiers au signal de Bernex, loin des habitations, ce qui dérange moins les résidents», analyse la maire.