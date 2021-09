Politique – Les Jeunes PLR soutiennent le mariage pour tous de justesse Après deux mois de polémiques, le mouvement de jeunes du PLR inverse son mot d’ordre et se dote d’une nouvelle direction. Marc Bretton

La dernière action publique des Jeunes PLR favorables au mariage pour tous. DR

Une salle de l’hôtel à l’Intercontinental, des rangées de chaises, un podium, des rires sucrés de soirées mondaines résonnent durant l’apéritif. C’est dans ce décor que s’est déroulé lundi soir le dernier épisode du feuilleton de la prise de position des Jeunes PLR sur le mariage pour tous. Il se clôt par un changement de position, voté de peu.

Pourquoi en sont-ils là?

On rappelle les faits. Début juillet, les «jeunes» décidaient à une courte majorité (15 voix contre 12) d’appeler à refuser cet objet qui sera voté le 26 septembre. Une surprise pour une organisation favorable au sujet depuis longtemps. La contestation est immédiate, les esprits s’échauffent. Vite une nouvelle assemblée générale! Mais le comité traîne les pieds. On parle recours, mise en demeure. On démissionne du comité et l’avenir du président en place, Davit Ghukasyan, qui estime que toute cette polémique est liée à la soif de pouvoir de ses opposants, s’assombrit. Un candidat se présente d’ailleurs pour le détrôner: Bryan Lo Giudice.