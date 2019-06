Les jeunes pères suisses sont les moins bien lotis d'Europe

Au Portugal, les jeunes pères bénéficient de vingt jours de congé rémunéré après une naissance, dont dix sont même obligatoires. En Suède, ils ont droit à soixante jours de congé paternité. Et en Suisse? Autant que pour un déménagement. Soit un jour.

En comparaison européenne, la Suisse traîne en toute fin de classement lorsqu’il s’agit de noter la générosité d’un État à l’égard de ses jeunes pères. C’est le seul pays où ceux-ci ne bénéficient ni d’un congé paternité ni d’un congé parental. Aux entreprises de décider si elles souhaitent se montrer plus généreuses que le jour de congé prévu par le Code des obligations pour des «événements particuliers».

Alors que le Conseil des États vient de se déclarer, ce jeudi, en faveur d'un congé paternité de deux semaines (dix jours) et contre l’initiative populaire exigeant quatre semaines (vingt jours), petit tour d’horizon de ce qui se fait ailleurs en Europe. Les modèles et durées varient, mais un seuil limite devra bientôt être respecté au sein de l'Union européenne: le Conseil vient d'adopter une directive fixant un congé paternité de dix jours minimum dans tous les États membres.

Outre-Rhin, il n’existe pas de congé paternité, mais un congé parental d’une durée de trente-six mois, dont douze à quatorze mois sont rémunérés. Si le père utilise au moins douze mois, quatorze mois sont indemnisés en tout. Les deux parents reçoivent 67% de leur salaire net, montant plafonné à 1800 euros par mois.

La Norvège figure parmi les pays les plus généreux et égalitaires en matière de congé parental. De jeunes parents peuvent se partager un congé parental de quarante-neuf semaines indemnisé à 100% du salaire ou de cinquante-neuf semaines rémunéré à 80%. Tout comme la mère, le père se voit réserver un «quota» de quinze semaines.

En Espagne, pères et mères disposeront bientôt de congés de durée égale. Depuis le 1er avril 2019, le parent autre que la mère biologique – le père, mais aussi la compagne de la mère dans les couples lesbiens – reçoit un congé de huit semaines (contre cinq semaines auparavant) rémunéré à 100%. Celui-ci va progressivement augmenter pour correspondre au congé maternité: il grimpera à douze semaines en 2020 et à seize semaines non transférables en 2021. Les Espagnoles bénéficient actuellement de six semaines de congé maternité et de dix semaines de congé parental - ouvert en théorie aux hommes mais pratiquement toujours utilisé par les femmes.

Instauré en 2002, le congé paternité est de onze jours consécutifs, week-ends inclus. Il est de dix-huit jours lors de la naissance de jumeaux ou triplés. Si la mère de l'enfant vit avec une autre personne salariée, celle-ci peut également bénéficier du congé. Ce congé est rémunéré à 100 % du salaire jusqu’à concurrence de 86 euros par jour et doit être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant. Les pères français bénéficient aussi d’un «congé de naissance» de trois jours. Le congé maternité est de seize semaines, dont huit obligatoires.

Le congé paternité est passé de deux à quatre jours obligatoires en 2018. Les pères salariés doivent prendre ce congé, rémunéré à 100 %, dans les cinq mois qui suivent la naissance. Chaque parent a droit, en plus, à six mois de congé parental indemnisé à hauteur de 30 % du salaire réalisé avant le début du congé.

L’Autriche a mis en place en 2017 le «Papamonat», qui permet aux jeunes pères de demander à leur employeur un mois de congé, indemnisé à hauteur de 700 euros par la Sécurité sociale. L’employeur est libre de refuser. (TDG)