Résultats d’une étude fédérale – «Les jeunes ont un réel intérêt pour les défis collectifs» Près de trois jeunes sur quatre se voient participer davantage à la vie politique en Suisse, selon une étude publiée mardi.

Le mouvement de la grève climatique est largement porté par des jeunes (archives) KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Plus les jeunes se sentent écoutés et pris au sérieux, plus ils s’intéressent à la politique. Une majorité d’entre eux souhaite que l’éducation à la citoyenneté soit renforcée durant le cursus scolaire, montre une étude.

Près de trois jeunes sur quatre se voient participer davantage à la vie politique en Suisse. Les thèmes qui leur sont chers tournent autour du changement climatique, du racisme ou des questions d’égalité entre les genres. Ces constats ressortent d’une étude mandatée par la commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ), publiée mardi.

L’étude le montre, «les jeunes d’aujourd’hui ont un réel intérêt pour les défis collectifs», a relevé en conférence de presse Sami Kanaan, président de la CFEJ et par ailleurs conseiller administratif socialiste de la ville de Genève. Leur supposé désintérêt pour la politique est faux.

Mais divers obstacles les empêchent ou les retiennent de participer davantage, selon l’étude menée par la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW) en collaboration avec la Haute école de travail social du Valais (HES-SO) et la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Facteurs structurels

L’engagement politique dépend de facteurs structurels comme le sexe, le niveau socio-économique ou de formation. Les jeunes filles et femmes participent ainsi plus que leurs camarades masculins au même âge, de même que les jeunes qui suivent une formation supérieure.

La limite d’âge à 18 ans pour voter et être éligible est souvent citée par les jeunes comme un obstacle. Il en va de même pour les personnes sans passeport suisse, qui ont du coup moins tendance à s’engager d’autres manières.

La participation politique conventionnelle (votations et élections) est la plus utilisée par les jeunes. Si la proportion de votants reste assez basse parmi les jeunes, cela ne les empêche pas de s’intéresser en discutant au travail, à l’école, en famille, en s’informant activement ou en récoltant des signatures pour une pétition ou un référendum.

Numérique et manifs

La participation politique numérique via les médias sociaux arrive en deuxième position. Les débats en ligne sont fondamentaux pour la jeunesse, mais les jeunes interrogés dans l’étude se disent conscients que ces échanges ne peuvent pas remplacer le format physique ou réel. Le défi du numérique, c’est la polarisation que cela engendre, a relevé Sami Kanaan. Il faut que cela reste un espace de dialogue.

Les formes non conventionnelles d’engagement sont moins répandues mais pas absentes, au premier rang desquelles on trouve la consommation à motivation politique (boycott ou achats «conscients»). La participation à des manifestations non autorisées ou l’implication dans des mouvements sociaux sont également citées.

La désobéissance civile, comme les groupes zadistes, est un moyen pour capter l’attention quand les adultes et la société ne veulent pas écouter, les jeunes l’ont bien compris, relève encore M. Kanaan. Tant que cela reste non-violent, il faut l’entendre.

Du travail

Tous ces constats montrent qu’il y a un double travail à faire pour impliquer davantage les jeunes, note Sami Kanaan. Les motiver, mais aussi et surtout sensibiliser la société et les adultes à prendre les jeunes au sérieux et à les écouter, «sans paternalisme».

La CFEJ, qui soutient l’introduction du droit de vote à 16 ans, reconnaît que ce moyen ne réglera pas tout. De même que l’introduction du droit de vote au niveau communal pour les étrangers nés en Suisse ou installés depuis longtemps.

À partir des résultats de l’étude participative, qui a impliqué des jeunes de 12 à 27 ans, la CFEJ va formuler une série de recommandations adressées aux autorités au début de l’année prochaine.

L’école a un rôle-clé à jouer en matière d’éducation citoyenne, qui doit permettre de contourner les obstacles socio-économiques. Mais ce n’est pas suffisant.

«Il faut créer davantage d’espaces physiques et virtuels de participation politique pour les jeunes», estime M. Kanaan, et notamment hors des écoles. Les parlements de jeunes sont une bonne chose, mais restent marginaux. «Les autorités ont tendance à ne pas écouter ce qui en ressort». Il faut des solutions innovantes.

ATS

