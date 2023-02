LAURENT GUIRAUD

Chêne-Bougeries, 21 février

Le 8 février dernier, un lecteur s’exaspérait dans le courrier des lecteurs de la Julie contre les «divagations climatiques des jeunes» et leurs «fantasmes sur la transition énergétique». Selon lui, les jeunes devraient s’incliner devant l’expérience des «vieux», créateurs de leur prospérité et de leur liberté.

Je suis tellement désolé par ces propos. Comment penser que c’est un irrespect envers les parents que de prendre conscience des nouveaux enjeux? Comment penser que ces enjeux sont un fantasme? Comment leur reprocher leur activisme alors que justement la plupart des adultes ne veulent rien entendre? Comment leur reprocher de manifester alors que c’est un de leurs seuls moyens de s’exprimer face à l’indifférence générale?

En tant que grand-père, je suis convaincu qu’il faut respecter cette jeunesse qui doit vivre aujourd’hui dans une réalité dont l’avenir fait peur et s’engager pour changer les activités humaines.

Je me réjouis que ces jeunes posent les bonnes questions, essaient de comprendre et agissent pour cela. Qu’ils cherchent des solutions alors qu’on va droit dans le mur. Qui d’autre le fait? Leur dire qu’ils manquent de respect alors que justement ils respectent ce qui a été fait jusqu’à maintenant mérite toute notre attention. Ils réalisent ce qu’il en coûte et proposent des solutions qu’il faudrait appliquer au plus vite et qui auraient dû être appliquées depuis longtemps de notre part, nous, l’avant-dernière génération de l’histoire qui a encore pu vivre avec l’idée d’un avenir meilleur.

Ce n’est pas parce que nous faisons la sourde oreille qu’il faut les accuser d’irrespect. Écoutons les jeunes, ils sont formidables, créateurs de solutions et engagés. Soutenons-les de toutes nos forces, saisissons la chance de pouvoir discuter avec eux.

Ne tergiversons plus, agissons avec eux, ensemble, sans leur mettre sur les épaules toute la responsabilité des changements à effectuer. Nous avons là une chance unique. Les jeunes sont l’avenir de notre société et la solution aux problèmes que pose le monde, alors respectons-les.

