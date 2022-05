Littérature jeunesse – Les jeunes lecteurs ont annoncé leur livre «Coup de cœur» Pour sa septième édition, le concours auquel participent 2000 élèves de la Ville de Genève a récompensé l’autrice Rachel Hausfater. Léa Frischknecht

L’autrice Rachel Hausfater a pris un moment pour répondre aux questions des jeunes élèves, âgés de 8 à 10 ans. BASTIEN GALLAY

Wlodjimyerz, héros du dernier roman jeunesse de Rachel Hausfater, a un problème. Personne ne réussit à dire ou écrire son prénom correctement. Mais petit à petit, l’enfant va apprendre à être fier de ce nom compliqué qui porte l’héritage de sa famille polonaise. Et c’est cette jolie histoire d’acceptation de soi et des autres qu’ont choisi de couronner les 2226 élèves de 5P et 6P de la Ville de Genève, à l’occasion de la septième édition du «Coup de cœur des jeunes lecteurs».