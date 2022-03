Enquête fédérale sur dix ans – Les jeunes fument moins mais boivent davantage Les habitudes des Suisses de 19 ans ont évolué depuis 2010, selon une étude menée auprès de 100’000 jeunes. Ils sont globablement satisfaits dans la vie.

Les jeunes adultes boivent plus et font moins de sport mais sont responsables et satisfaits dans la vie. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Martin Ruetschi

Formation, santé, politique: les jeunes Suisses sont plutôt satisfaits dans la vie. Leurs habitudes ont cependant évolué ces dix dernières années. Ils fument moins, votent plus à gauche et sont plus ouverts vis-à-vis des différentes communautés. Ils boivent par contre plus et font moins de sport, selon la dernière enquête fédérale auprès de la jeunesse «ch-x».

Cette enquête, réalisée auprès de 100’000 jeunes adultes de 19 ans, permet pour la première fois d’observer les tendances dans cette tranche d’âge sur une période de dix ans entre 2010 et 2019.

Abo Comment bien consommer Alcool: trop, c’est combien? Addictions et pandémie Les jeunes recourent davantage à l’alcool pour se donner du courage Abo Santé mentale Un jeune sur onze aurait déjà tenté de se suicider Le tableau, «très réjouissant», qui ressort de cette décennie est celui de jeunes adultes pour la plupart responsables et globalement satisfaits dans la vie, indiquent les auteurs de l’étude. Dans le détail, trois quarts des jeunes se disent aujourd’hui satisfaits. Un contentement corrélé avec la formation. Ceux qui ne terminent pas de formation après leur école obligatoire se disent en effet moins satisfaits. Cette insatisfaction a augmenté dans ce groupe de personnes ces dernières années, alerte l’enquête. Moins de 20% de fumeurs Si le taux de satisfaction est resté stable, les habitudes des jeunes ont significativement évolué. Concernant notamment le tabagisme: ils étaient en 2019 17% à fumer, contre 25% dix ans plus tôt. On observe par contre une augmentation de la part des jeunes qui disent avoir une consommation excessive d’alcool. À l’époque, 10% d’entre eux affirmaient qu’il leur arrivait de consommer cinq verres d’alcool lors d’une même occasion. Ce ratio est passé à 17% en 2019. Dans le même temps, le nombre de jeunes pratiquant une activité sportive a diminué, passant de 84% à 74%. Plus à gauche Les jeunes votent en outre plus à gauche qu’il y a dix ans. La proportion de jeunes se situant à gauche de l’échiquier politique s’est accrue de 6% pour atteindre 34%. Plus de jeunes se situent en outre au centre: ils sont 42% contre 36% auparavant. Les jeunes sont en outre de moins en moins nombreux à se considérer comme xénophobes ou homophobes. Les ratios de personnes ayant des positions xénophobes ou homophobes ont ainsi reculé respectivement d’environ 16% et 14%.

ATS

