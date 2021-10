Aide à la culture – Les jeunes de droite s’opposent à la «loi Netflix»

Les sections des jeunes de l’UDC, du PLR et du Parti vert’libéral ont lancé vendredi un référendum contre la tentative du parlement de protéger le cinéma suisse.

La loi sur le cinéma prend en otage les producteurs de films et ignore complètement les besoins des gens, critiquent les jeunes PLR, UDC, PVL et du Centre. (photo d’illustration)

La «loi Netflix» est une tromperie. Elle passe complètement à côté des besoins des consommateurs, notamment des jeunes, dénoncent les jeunesses des partis de droite. Elles ont lancé vendredi le référendum contre la loi sur le cinéma.

Face à l’explosion des plateformes en ligne, le parlement a concocté un projet pour protéger le secteur. Les services de streaming (Netflix, Disney+, etc.) et les diffuseurs étrangers, comme TF1 ou M6, devront affecter 4% de leurs recettes brutes réalisées en Suisse à la création cinématographique suisse indépendante. Ils seront également obligés de programmer 30% de films européens.

«Une part non négligeable des utilisateurs se dirigeront vers des sites de téléchargement illégaux.»

Pour Matthias Müller, président des jeunes PLR Suisse, l’investissement équivaut à un impôt extraordinaire. Les producteurs répercuteront les frais sur les consommateurs et augmenteront le prix des abonnements.

«C’est injuste – surtout pour les jeunes générations», estime-t-il. «Une part non négligeable des utilisateurs se dirigeront vers des sites de téléchargement illégaux», argumente encore la vice-présidente des jeunes Vert’libéraux, Virginie Cavalli.

Liberté et discrimination

Chacun devrait être libre de décider ce qu’il veut regarder ou non, critique l’alliance «non à la taxe sur les films». L’État essaie de nous dicter ce que nous devons regarder, précise Matthias Müller.

Certains services de vidéo à la demande ne pourront jamais atteindre le quota des 30% de films européens. L’offre sera moins bonne, avance Samuel Hasler de l’UDC. Pour Virginie Cavalli, ce quota représente une discrimination à l’égard des producteurs de pays hors de l’UE.

Il est faux de ne soutenir que la culture européenne et suisse. Cela «dénote un manque d’ouverture des politiques publiques appliquées par la Suisse qui n’est pas tolérable», précise-t-elle. Cette loi crée un avantage concurrentiel inacceptable. L’octroi du soutien devrait se baser sur la qualité des films et non sur leur provenance.

Cette loi est hostile à l’innovation et à internet, estime le parti pirate, qui se rallie aux jeunes partis bourgeois. Il protège d’anciens modèles de travail.

Tâche de l’État

Par ailleurs, la promotion de la culture est une tâche de l’État, souligne le conseiller national Philipp Kutter (Centre/ZH). La Confédération et la SSR soutiennent déjà le cinéma suisse à hauteur de 100 millions de francs par an.

Et les films subventionnés ne s’adressent qu’à un public de niche, relève le conseiller national UDC Mike Egger (SG). Les offres de streaming sont mieux accueillies par le public que les films suisses. De plus, la loi est une attaque massive contre la liberté économique des entreprises.