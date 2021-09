Fin de récréation – Les jeunes Chinois interdits de jeux vidéo en semaine Selon les nouvelles mesures édictées par Pékin, les mineurs ne pourront plus jouer en ligne qu’une heure par jour, et uniquement les week-ends. Yannick Van Der Schueren

Les autorités chinoises ont ordonné aux entreprises de jeux vidéo de limiter le temps de jeu des joueurs de moins de 18 ans à trois heures par semaine. KEYSTONE

La réglementation en vigueur était trop laxiste. La Chine a donc décidé de serrer la vis pour la rentrée. Le régulateur de l’audiovisuel, de l’édition et de la radiodiffusion a ainsi annoncé lundi que les moins de 18 ans ne pourront plus jouer en ligne qu’une heure par jour, et uniquement les vendredis, samedis, dimanches et durant les vacances, «entre 20 h et 21 h», précise le texte. Soit trois heures maximum par semaine. Le calendrier d’application n’a en revanche pas encore été communiqué.

Contrôles stricts pour se connecter

Objectif affiché? Lutter contre l’addiction des jeunes. La précédente législation limitait déjà drastiquement la possibilité de rester scotché à un écran. Invoquant une probable baisse de la vision, un impact sur les résultats scolaires et un risque d’obésité infantile lié au manque d’activité physique, Pékin interdisait depuis 2019 aux mineurs de s’adonner à ce genre d’occupation plus de nonante minutes par jour, et ce, avant 22 heures.

Soit, mais comment empêcher les jeunes de braver cette interdiction? Les législateurs ont tout prévu. Impossible de se connecter sans pièce d’identité, laquelle sera automatiquement vérifiée par les services de police.

Pékin avait déjà mis en place une réglementation très stricte en la matière depuis 2019. KEYSTONE

«Opium spirituel»

Les jeux en ligne sont depuis quelque temps dans le collimateur des autorités chinoises, qui les accusent d’avoir une mauvaise influence sur la jeunesse et d’aller totalement à l’encontre de l’idéal du président Xi Jinping pour qui «ce n’est qu’en intégrant les rêves individuels à la cause nationale qu’on obtiendra de grandes choses».

«Ce n’est qu’en intégrant les rêves individuels à la cause nationale qu’on obtiendra de grandes choses.» Xi Jinping, le président chinois

Début août, la presse officielle a ainsi qualifié les jeux vidéo d’«opium spirituel», en référence à l’expression de Karl Marx pour dénoncer l’emprise de la religion sur le peuple. L’article épinglait aussi Tencent, le poids lourd du secteur, et son populaire divertissement multijoueurs «Honor of Kings», qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. À noter qu’en Chine, les enjeux financiers pour ces sociétés spécialisées sont colossaux. Rien qu’au premier semestre 2021, les jeux vidéo ont généré plus de 18 milliards de francs de chiffre d’affaires.

Sous pression, l’entreprise Tencent, qui imposait déjà des restrictions de temps de jeu et la reconnaissance faciale pour empêcher les mineurs de jouer la nuit, a donc pris les devants. Pas plus d’une heure par jour pour les moins de 18 ans. Encore trop pour Pékin.



«La pensée Xi Jinping» au programme

Privés de leur loisir favori, les petits Chinois ne vont pas pour autant s’ennuyer. Au contraire, ils pourront désormais se concentrer sur leur tout nouveau programme scolaire, enrichi depuis ce mercredi de cours d’idéologie.

«Les enseignants doivent planter dans les cœurs de la jeunesse les graines de l’amour du Parti, du pays et du socialisme.» Notice du gouvernement chinois

L’objectif de ce projet intitulé «La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère», est de «planter dans les chœurs de la jeunesse les graines de l’amour du Parti, du pays et du socialisme», précise une notice gouvernementale. Autrement dit, inculquer le patriotisme et développer le culte du président dès le plus jeune âge. Un programme qui s’annonce chargé et une manière radicale de siffler la fin de la récréation.

