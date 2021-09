Football – Les jeunes Bâlois déçoivent en Azerbaïdjan Le FC Bâle est mal entré dans la nouvelle Europa Conference League. Il a été dominé et a dû s’employer pour ramener un point face au Qarabag FK (0-0). Sport-Center

Pajtim Kasami n’a pas réussi à se sortir du pressing adverse. REUTERS

Privés de Quintilla, Cardoso, Zhegrova, Esposito et Padula blessés, sans Frei également, laissé au repos, les Rhénans ont dû faire avec une défense de 22 ans de moyenne d'âge et un XI titulaire vieux de 24,6 printemps, avec tout de même Stocker (32) et Kasami (29) sur le pré. Cette belle jeunesse n'a toutefois pas rimé avec insouciance, dans le Stade olympique de Bakou, que connaît bien l'équipe de Suisse.

Les Helvètes souhaitaient se rassurer après le triste nul concédé à Lugano (1-1) le week-end dernier? C'est raté. Ils ont été globalement dominés par des Azéris encore invaincus cette saison, que ce soit en trois matches de championnat local ou en six de qualifications pour cette phase de poules. Seuls Stocker (25e) et Petretta (42e) ont quelque peu inquiété le portier Mahammadaliyev avant le thé.

Tout reste à faire

La formation de Patrick Rahmen n'a pas mieux débuté le deuxième acte, dans la foulée d'un Dan Ndoye très décevant et remplacé avant l'heure de jeu, ainsi que d'un Cabral à l'attitude douteuse et qui a manqué le balle de match à la 88e. Même les entrées des «grognards» Xhaka et Lang n'ont pas changé grand-chose à l'affaire et c'est bien les joueurs de Qarabag qui sont sortis frustrés de cette rencontre avec un seul point au compteur. Lindner a même dû réussir deux exploits face à Vesovic (84e) et Sheydaev (93e) pour arracher une unité.

Dans l'autre partie de cette poule H de la C4, les Kazakhs du Kaïrat Almaty ont été tenus en échec par les Chypriotes de l'Omonia Nicosie. Les premiers ont frappé le montant à une reprise, tandis que ce sont les seconds qui ont eu majoritairement le cuir et se sont créé le plus d'opportunités sérieuses.

Si les Bâlois pensaient avoir la partie facile dans ce groupe que d’aucuns avaient présenté comme «exotique», ils vont devoir revoir leur copie. A eux de faire la différence lors de deux prochaines rencontres, qu'ils joueront au Parc St-Jacques, avant de devoir à nouveau sillonner l’Europe en avion. Et comme le FCB n’a plus gagné un match depuis le 19 août…

