Conceptrices de «reGeneration4», la nouvelle (et dernière, dans ses murs historiques) exposition du Musée de l’Elysée, Pauline Martin et Lydia Dorner reviennent sur l’élaboration d’une exposition qui recense une nouvelle génération d’artistes en quête de nuances mais aussi de clarté dans le propos. Interview.

Lydia Dorner (à g.) et Pauline Martin, les deux commissaires de l’exposition «reGeneration4», ont travaillé une année et demie sur ce quatrième chapitre qui éclaire les nouveaux représentants de la photographie et de ses pratiques contemporaines au Musée de l’Elysée.

Lydia Dorner (à g.) et Pauline Martin, les deux commissaires de l’exposition «reGeneration4», ont travaillé une année et demie sur ce quatrième chapitre qui éclaire les nouveaux représentants de la photographie et de ses pratiques contemporaines au Musée de l’Elysée.

Par rapport à un art contemporain volontiers abscons ou autoréférentiel, bon nombre de propositions sont assez limpides. Un choix?

Beaucoup de jeunes artistes ont besoin d’être compris. Leur engagement les pousse à se mettre en prise avec le réel et à s’éloigner de démarches trop conceptuelles. D’où le recours fréquent à des expériences personnelles. Mais c’est un choix curatorial aussi. L’art est là pour être compris, même sur un registre métaphorique ou poétique. Il y a aussi des travaux aux concepts solides que l’on peut rendre accessibles. Il y a dans l’exposition des œuvres un peu plus difficiles comme celle sur écrans vidéo d’Asta Lynge – on donne des outils, mais on ne peut pas non plus tout expliquer. L’art ne doit pas devenir didactique. Il y a une limite compliquée entre l’ouverture et la fermeture d’une œuvre.