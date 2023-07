Dans mon potager (4/5) – Les jardins suspendus de la Jonction tiennent tête au béton Habitante de l’écoquartier depuis son ouverture, la Vaudoise Laurence Desarzens cultive les vertus du projet communautaire. Fedele Mendicino

Écoquartier de la Jonction. Un jardin sur le toit. Rencontre avec Laurence Desarzens. LAURENT GUIRAUD

Sur le papier, on pourrait d’emblée cataloguer Laurence Desarzens comme une bobo urbaine qui a fait une carrière dans l’événementiel culturel et qui trompe l’ennui en cultivant un petit lopin de terre dans son écoquartier de la Jonction. Pas si simple. Cette sexagénaire, ancienne squatteuse, a toujours eu dans sa vie et dans sa tête un petit bout de jardin. D’abord, celui de ses grands-parents et de ses parents à Lausanne qui lui donnent le goût des petits fruits rouges. «On avait aussi de la famille dans la campagne vaudoise qui cultivait des légumes.»