Antonio Hodgers, conseiller d’État genevois et président du Grand Genève.

Ce sont donc les fonds frontaliers, rétrocédés par Genève à la France voisine, qui alimentent la part publique du projet autoroutier chablaisien Thonon-Machilly, redouté dans le canton (lire notre édition du 19 avril). Président du Grand Genève, le conseiller d’État Antonio Hodgers analyse cette étrange situation. Entretien.

Genève finance indirectement un projet qu’elle fustige. Comment vivez-vous ce paradoxe?

Ce n’est pas une surprise, on sait depuis longtemps que des montants sont réservés sur la contribution financière genevoise (CFG) pour ce projet qui a toujours suscité les plus gros doutes du Canton. Au sein du Grand Genève, on en débat de façon ouverte. Bâtir une région ensemble ne signifie pas être d’accord avec tout ce que fait son voisin.