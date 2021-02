Accident – Les interventions sur Tiger Woods ont réussi et «il se rétablit» Les soins prodigués à Tiger Woods pour de graves blessures à une jambe après un accident de voiture «ont réussi et il se rétablit», a annoncé vendredi son entourage via le compte Twitter de la star du golf.

Tiger Woods. AFP

Tiger Woods a été transféré au prestigieux centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, où il a fait l’objet de nouvelles «procédures de suivi pour ses blessures ce matin», indique le communiqué, sans plus de précision sur la nature de ces soins. «Les procédures ont réussi et il se rétablit désormais, et a un bon moral», précise le court texte publié au nom de «Tiger et sa famille».

Mardi, Tiger Woods avait été longuement opéré à l’hôpital Harbor-UCLA, un centre de traumatologie où il avait été évacué par les secours peu après son accident, pour de «multiples fractures ouvertes» à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Selon le policier qui a découvert le champion, blessé mais conscient, dans sa voiture sérieusement endommagée, Tiger Woods «a eu beaucoup de chance de s’en sortir vivant». Tiger Woods a effectué plusieurs tonneaux après avoir vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule sur une route pentue et propice aux accidents près de Los Angeles. Selon le shérif du comté, Woods circulait «à une vitesse relativement plus élevée que la normale» sur une portion limitée à 72 km/h (45 miles/h), précisant qu’aucune trace de freinage n’avait été relevée.

Aucun autre véhicule n’était impliqué et rien ne laisse penser que le golfeur était sous l’emprise de l’alcool ou d’autres substances, selon les premiers éléments de l’enquête qui pourrait durer plusieurs semaines.

Tiger Woods se trouvait dans la mégapole californienne en raison d’un tournoi qu’il parraine, le Genesis Invitational, qui s’est achevé le week-end dernier. Récemment opéré du dos pour la cinquième fois, il avait confié dimanche ne pas être sûr de jouer le Masters en avril. Le champion a remporté dans sa carrière 82 tournois du circuit américain de golf (PGA), à égalité avec le légendaire Sam Snead (1912-2002).

AFP