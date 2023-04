Festival – Les installations d’Archipel, des passerelles pour le grand public De l’orchestre de papier au sol sonore, en passant par la table qu’on écoute, la manifestation déploie ses propositions accrocheuses. Rocco Zacheo

«Un orchestre de papier», pièce du Français Pierre Bastien. LUCIEN FORTUNATI

Ce sont probablement les meilleures cartes de visite du festival Archipel, celles qui, plus que d’autres propositions artistiques, semblent à même d’atteindre un public large et peu familier de la création contemporaine. La première, elle vous attend à l’entrée de la salle communale de Plainpalais, là où la manifestation se déploie jusqu’au 9 avril. Pour en saisir les contours, il faut lever le regard vers le plafond, s’armer des longues baguettes aux formes disparates, tendre ses bras et taper ou frotter les tambours suspendus au plafond. On honore ainsi le travail de la plasticienne Tami Ichino, Japonaise établie à Genève qui a répondu ainsi à une commande du rendez-vous musical. «Elle s’est inspirée de ses démarches habituelles, en tendant des toiles aux couleurs dégradées et vibratoires sur des châssis circulaires, explique Marie Jeanson, codirectrice du festival. Mais elle a aussi fait un clin d’œil à une danse traditionnelle japonaise, l’Eisa drum, pratiquée par des membres de sa famille.»