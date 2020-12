Instruction publique – Les inscriptions en ligne sont critiquées Les directions du secondaire II pointent les effets délétères de la dématérialisation des inscriptions sur l’orientation de certains élèves. Sophie Simon

Élèves et apprentis qui ne sont pas issus du Cycle d’orientation bénéficient particulièrement des conseils prodigués en face-à-face pour les inscriptions. Laurent Guiraud/ Tamedia

Les élèves d’une quinzaine d’années qui s’inscrivent dans un établissement du secondaire II, qu’il s’agisse du Collège, de l’École de culture générale ou d’un centre de formation professionnelle, se rendent d’ordinaire sur place. Crise sanitaire oblige, le processus d’inscription pour la rentrée 2021 est dématérialisé. Or ce procédé en ligne est loin de permettre un gain d’efficience ou de sécurité du traitement des informations, du moins selon les directions concernées.

Dans un courrier commun, les directions expliquent que le problème ne se pose pas particulièrement pour les élèves en provenance du Cycle d’orientation, mais plutôt pour les élèves extérieurs (venant de France, des écoles privées…) et les transferts entre établissements. La dématérialisation des inscriptions «vide le processus de tout apport pédagogique», les administrateurs ou doyens ne peuvent plus apporter directement leur expertise.

De plus, «ces élèves et leurs familles n’auront eu aucun contact concret avec l’institution (…) et cela péjorera sans aucun doute l’insertion de ces futur·e·s élèves dans nos écoles.» Les signataires déplorent le remplacement par «une gestion purement administrative (qui s’apparente à la gestion d’un dossier fiscal)».

Une source proche du dossier illustre: «En face-à-face, on peut faire du conseil plus fin pour les options à prendre, les problèmes que peut poser tel ou tel parcours. Sans cela, que va-t-il se passer? Des e-mails vont être envoyés à droite et à gauche. Rien ne vaut une communication directe dans ce genre de cas. Les gens qui ne connaissent pas le système auront beaucoup de mal à s’y retrouver.»

Toujours dans cette même lettre, il est écrit que le peu de temps prévu dans la procédure «augmente très fortement le risque d’erreur, et que les élèves ne se rendront compte de celle-ci qu’en recevant leur convocation en plein été, quand les écoles seront fermées.» Ainsi, il n’y aurait d’autre option que d’anticiper la fin des cours pour disposer du temps nécessaire. «Perdre du temps d’enseignement pour un processus de dématérialisation qui devrait en faire gagner… le constat interroge.»

Rien n’est figé dans le marbre

Dans sa réponse, le Service de prospective et de gestion admet que «le contact direct est une composante sociale qui permet de rassurer, de répondre à des questions inattendues parfois, et de donner une image agréable de la filière». Cependant, le contexte actuel ne permet pas «d’improviser». Il faut donc «élaborer des scénarios dématérialisés, et ne pas compter de manière bien trop hasardeuse sur une amélioration massive de la situation» pandémique. Ainsi, la limitation du déplacement des familles «reste un élément qui ne peut pas être remis en question, même si le mois de juin paraît loin». Il est précisé que ces discussions devront être reprises en vue de la rentrée 2022.

À terme, et hors considération des facteurs sanitaires, l’inscription en ligne est-elle inéluctable? «On pourrait la pérenniser pour les élèves qui viennent du Cycle, nous répond Sylvain Rudaz, directeur général de l’enseignement secondaire II. Mais pour les flux plus complexes, comme les élèves extérieurs et les transferts, pour lesquels une analyse individuelle est importante, on pourra peut-être combiner avec du présentiel. On est encore dans l’expérimentation, il faut d’abord qu’on puisse analyser le degré de performance et de pertinence pour envisager la poursuite du processus.»