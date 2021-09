Covid-19 – Les inscriptions à la vaccination bondissent de 40% à Genève Suite à l’annonce de l’extension du pass sanitaire, les centres sans rendez-vous ont été pris d’assaut. Le Canton annonce qu’il va doubler ses capacités et offrir 20’000 injections par semaine. Aurélie Toninato

Aglaé Tardin, à gauche, médecin cantonale, Adrien Bron, au centre, directeur général de la Sante (DGS), et Nathalie Vernaz-Hegi, à droite, pharmacienne cantonale. KEYSTONE

L’extension du certificat Covid à la majorité des espaces intérieurs de culture, de sport et de loisirs dès lundi a donné un grand coup d’accélérateur à la vaccination. «Directement après les annonces du Conseil fédéral mercredi, nous avons enregistré 1600 inscriptions d’un coup, contre 600 à 800 normalement! relate Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale. Il y a eu une augmentation de la demande de 40%. Et l’unité mobile de vaccination à Meyrin Centre a été prise d’assaut, tout comme les autres centres qui proposent le vaccin sans rendez-vous.» Vendredi, lors de leur traditionnel point de presse, les autorités sanitaires sont revenues sur ce boom des inscriptions. Et sur le dispositif pour l’absorber.

«Ce vendredi matin à l’ouverture, il y avait déjà 60 personnes devant le local de l’unité mobile de vaccination de Meyrin, rapporte la pharmacienne cantonale. La file s’étendait jusque hors du centre!» Elle précise néanmoins que le Canton avait «anticipé l’effet de l’annonce du Conseil fédéral» et que le dispositif de vaccination va être étoffé dès ce week-end. D’ici au 20 septembre, les capacités du canton auront doublé, en passant de 10’000 à 20’000 injections par semaine. Voici le détail du dispositif.

Nouveaux centres à Chêne-Bourg et Plainpalais

Vaccination avec et sans rendez-vous: un nouveau site ouvrira le 15 septembre au Centre médical de Chêne-Bourg, six jours sur sept, un autre le 20 septembre à la permanence médico-chirurgicale du rond-point de Plainpalais, mais il sera réservé aux étudiants.Sans rendez-vous: après avoir piqué à Meyrin Centre, l’équipe de vaccination itinérante se rendra au centre commercial de Vernier du 13 au 18 septembre, puis à l’Université dès le 20 septembre. m3 Sanitrade propose aussi 200 places par jour sans rendez-vous, le Pharmashop à côté de l’ex-cinéma Plaza en propose 150. Ce week-end, et les suivants, les HUG offrent 400 vaccinations journalières sans rendez-vous.Avec rendez-vous: il est toujours possible de s’inscrire par le biais de la plateforme cantonale. Le délai d’obtention d’un rendez-vous est d’une dizaine de jours. Une nouvelle option vient «faciliter» l’inscription: le «direct booking». «On pourra désormais choisir le centre, la date et l’heure de sa vaccination», explique Nathalie Vernaz-Hegi, en choisissant directement son créneau dans les agendas des centres des HUG, de m3 Sanitrade, des Grangettes et de la Clinique et Permanence d’Onex.

Le taux de vaccination est donc en progression. Près de 20% des 12-14 ans ont reçu au moins une dose, ainsi que 44% des 15-19 ans, 50% des 20-24 ans, 55% des 25-34 ans, 64% des 35-44 ans, 73% des 45-54 ans, 77% des 55-64 ans, 81% des 65-74 ans, 85% des 75 ans et plus. Le taux de couverture moyen dans le canton est de 57%. Il ne reste que deux communes en dessous du seuil des 50%, soit Avully et Chancy (48% et 47%).

Opérations reportées à l’Hôpital

La situation épidémiologique, elle, reste «sur un plateau», selon les mots d’Adrien Bron, directeur général de la Santé. «Il y a toujours un haut niveau de circulation et de propagation du virus mais il n’y a pas d’augmentation. En revanche, la tension sur le système hospitalier est très forte. Conséquence: un certain nombre d’opérations ont dû être reportées. Cette tension a aussi un impact sur les équipes, qui sont épuisées.»

Ce sont toujours les 25-49 ans qui sont les plus touchés par le Covid. Il y a 66 personnes hospitalisées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avec un Covid, et parmi elles, quinze sont vaccinées. «Parmi ces quinze patients, indique la médecin cantonale, Aglaé Tardin, aucun n’est aux soins intensifs. Cinq sont hospitalisés pour une autre cause que le Covid – découvert lors du dépistage à l’entrée – et seuls trois ont moins de 75 ans (dont une est immunosupprimée). Cela confirme que la vaccination réduit très fortement le nombre de personnes qui s’infectent, et lorsqu’elles s’infectent, les cas aux soins intensifs sont très rares.» Dans les EMS, la situation est plutôt stable et sous contrôle.

