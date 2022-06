Département de l’instruction publique – Les infirmières scolaires sont à bout Outre la promotion de la santé, les professionnelles doivent parer à un tas d’urgences, dont les crises sanitaire et ukrainienne. Sans moyens supplémentaires. Laurence Bezaguet

Conférence de presse au Syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs sur les difficultés rencontrées par les infirmières scolaires. Au centre, les syndicalistes Françoise Weber et Olivier Baud. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Quelque 180 collaborateurs du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) se sont rassemblés ce mercredi matin devant la Salle Frank-Martin, voisine du Collège Calvin, avec des représentants du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT). Objectif: revendiquer des postes de terrain… qui manquent visiblement dans ce secteur.

«Nous ne faisons que courir après les urgences, nous n’arrivons plus à répondre à notre mission principale de promotion de la santé», explique une infirmière scolaire, spécialisée en santé communautaire. «Covid, asile, réfugiés ukrainiens, maladies chroniques, familles qui dysfonctionnent, problèmes transgenres, les ajouts se multiplient dans notre quotidien, sans moyens supplémentaires, détaille une collègue. On nous demande même d’intervenir dans les écoles privées! Résultat: nous accumulons les heures en plus et la surcharge psychologique qui va avec. Les jeunes vont moins bien et l’accompagnement de l’enfant dans sa douleur, dont nous avons la responsabilité, nous épuise. On n’avait pas de risques suicidaires au primaire. On en a.»

Absences souvent pas remplacées

Alors que la démographie croît, les postes d’infirmières scolaires (61 aujourd’hui, correspondant à une petite centaine de personnes) ne suivent pas – ou très difficilement et très partiellement – cette évolution, souligne Françoise Weber, secrétaire syndicale au SIT: «C’est près de 10 postes qu’il faudrait ajouter dès la rentrée scolaire pour répondre aux besoins du service. Ces éléments corroborent sensiblement la vision des directions concernées.»

Dans les établissements du secondaire du Cycle d’orientation, l’effectif en infirmières scolaires n’aurait pas évolué depuis vingt ans. Dans les établissements du secondaire 2, la présence est très peu visible. «10% dans un établissement, 15% dans un autre, dans mon cas», précise une collaboratrice. Pas plus de 20% de manière générale.

«Les heures de travail s’empilent et dépassent largement les taux d’activité et moyens à disposition. Les absences ne sont ainsi souvent pas remplacées, et ce sont des prestations qui passent à la trappe», constatent les professionnelles.

Réaction du DIP

«Un cadre réglementaire de l’Office du personnel de l’État (OPE) permet d’écrêter les heures faites en trop», déplore Françoise Weber. Le SIT conteste cette directive qui ancre une pratique visant à biffer des heures travaillées dépassant un cadre horaire.

Les employés qui ont un horaire annualisé (ce qui est souvent le cas du personnel administratif travaillant sur les rythmes scolaires) ne peuvent dépasser 80 heures additionnelles (pour un plein-temps) en fin d’année civile. «Ceci s’avère souvent impossible puisque les prestations sont toujours denses en période automnale et de fin d’année, note la représentante du SIT. À fin 2021, 38 personnes avaient des heures écrêtées automatiquement en conformité avec la directive contestée. Suite aux diverses interventions syndicales, les hiérarchies ont validé certaines heures et prestations effectuées. À ce jour, encore 12 personnes ont des heures écrêtées.»

«Le bénévolat est inadmissible à l’État.» Olivier Baud, président du Cartel intersyndical

Soutenu par le Cartel intersyndical de la fonction publique et du secteur subventionné, le SIT demande la suppression immédiate de cette pratique d’écrêtage: «Une heure écrêtée est une heure de travail volée!» Le président du Cartel, Olivier Baud, de conclure: «Le bénévolat est inadmissible à l’État.»

Le SIT a écrit à la patronne du DIP, Anne Emery-Torracinta, pour y remédier. «Les situations des collaborateurs de l’Office de l’enfance et de la jeunesse ont fait l’objet de nombreuses discussions à l’interne du DIP», réagit Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint chargé de communication au DIP. Le département applique les règles de gestion horaire en vigueur à l’État de Genève, renchérit-il: «À notre connaissance, la question a été remontée par les syndicats à la délégation RH du Conseil d’État. Elle sera donc traitée.»

