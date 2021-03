Affaire d’abus sexuels – Les indépendantistes écossais se déchirent avant les élections Les règlements de comptes entre l’actuelle dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, et son prédécesseur, Alex Salmond, nuisent à l’image du parti et à la cause indépendantiste. Tristan de Bourbon, Londres

Auditionnée mercredi par une commission du Parlement écossais, la première ministre Nicola Sturgeon a jugé absurdes les accusations de «complot politique» portées par Alex Salmond. Édimbourg, 3 mars 2021. GETTY IMAGES

Pendant plus de sept heures, Nicola Sturgeon, première ministre écossaise et cheffe du Parti national écossais (SNP), s’est défendue devant une commission d’enquête parlementaire. Elle nie être intervenue dans l’enquête judiciaire pour abus sexuels menée contre son prédécesseur et ancien ami Alex Salmond. Ce dernier l’accuse aujourd’hui d’avoir organisé une chasse à l’homme à son encontre. «Je n’avais pas l’intention d’intervenir et je ne suis pas intervenue dans le processus», a-t-elle assuré. «Suggérer qu’une sorte de conspiration ait eu lieu est en fait offensant.»